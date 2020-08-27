  • 30°C
香港時間 : 2020827日 (四) 18:03
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 晶片 5G 內循環 新冠肺炎 港區國安法 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

5G「對手」美國星鏈計劃遇阻 天文學家批阻礙觀天

國情動向 17:08 2020/08/27

分享：

【中美5G科技戰】5G「對手」美國星鏈計劃遇阻 天文學家批阻礙觀天

中美網絡制式競爭科技戰，美國除在5G領域追趕中國，也在開發以人造衛星為基礎的網絡系統「星鏈」（Starlink）。星鏈由美國民營航天企業SpaceX主導，SpaceX創辦人馬斯克試圖以4.2萬顆人造衛星，提供全球覆蓋網絡服務，顛覆現有依靠陸上基站和海底光纜為基的互聯網。但星鏈計劃受到意外阻力，超過250名天文學家聯署，表示星鏈會徹底改變地面對太空的觀測，為天文學與太空探索帶來嚴重影響。

  • 星鏈是甚麼？

星鏈是一個正在組建的「天基」（太空為基礎）互聯網系統，靠的是龐大人造衛星網絡。SpaceX打算向海拔550公里的近地軌道（low-earth orbit），發射4.2萬枚小型人造衛星，提供全球衛星網絡服務，民眾毋須依賴地面基站或海底光纜，就能無線上網。

一齊排星鏈人造衛星等待釋放

SpaceX創辦人馬斯克（Elon Musk）曾表示，5G並不適合鄉郊地區，而星鏈能為用戶提供超過1Gbps寬頻，時延少於20毫秒。

這種規格足以滿足多人在線遊戲需求，令人想起5G高速網絡。

美國也想彎道超車 跳過5G直接謀劃6G

  • 星鏈用到了嗎？

未有這麼快。SpaceX雖然以一箭60星規模發射星鏈衛星，至今仍只發射了4.2萬顆中的650多顆。美國聯邦電訊委員（FCC）目前亦只批准發射1.2萬顆星鏈衛星。

星鏈打算在今年底前，在美國北部與加拿大，北緯44至52度地區測試運行。項目預計明年開始正式有限度推出，覆蓋範圍其後會逐步擴大。

美國猛打華為 歐洲5G大計「陷煉獄」

  • 天文學家為何反對？

衛星數量太多了。美國天文學家組織Satellite Constellations 1 Workshop本周發表報告，指出星鏈等現存或計劃中的大型人造衛星網絡，會徹底改變地面對太空的光學和紅外光觀測。

報告提及，大型綜合巡天望遠鏡項目（LSST）會尤其受到影響。LSST是個正在智利興建的太空天文台，其30米口徑望遠鏡能大幅擴展人類對宇宙的認識。然而，項目並無法避過星鏈等大型人造衛星網絡的反光等干擾。

報告表示，即使人造衛星可以運用限制高度、將表面塗黑等方法來降低影響，但仍然難以彌補對天文觀察的干擾。

加拿大實際已排除華為5G 只是杜魯多難啟齒

  • 星鏈是否5G的對手？

事實上，星鏈與5G針對的是不同市場，兩者關係並非競爭對手，而是互補長短。

馬斯克表示，星鏈的目的，是為現時上網最困難地區的人服務，5G很適合高密度地區，但在鄉郊不如衛星網絡覆蓋。

5G與以往的移動網絡一樣，都依靠基站為單位，基站覆蓋距離有限，適用於人口稠密地區。美國人口密度則遠遠低於中國，若要為全國提供高速網絡，鋪設光纜和建立基站並不符合成本效益，並容易造成上網費用愈高，上網人數愈少的惡性循還。

此外，衛星網絡服務亦有相當限制。例如需要在露天地方接收，裝置要配備大型天線等。網絡訊號由裝置往來衛星的距離，亦會遠遠大於往來基站，導致訊號延遲較長，較難應用於自動駕駛等科技。

自力更生路漫長？中國去年仍進口2.3萬億元晶片

美謀全面封殺中國晶片產業 升級出口管制

中資3招撬牆腳　挖三星晶片專才破美封殺

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

立即訂閱 讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

責任編輯：連兆鋒

相關文章

TikTok全球CEO離職背後 內媒揭張一鳴或失去TikTok控制權
今日
TikTok全球CEO離職背後 內媒揭張一鳴或失去TikTok控制權
【中美角力】特朗普封殺WeChat　誤傷美國自家企業
今日
【中美角力】特朗普封殺WeChat　誤傷美國自家企業
中國南海射導彈3大看點 針對美國意味極濃
今日
中國南海射導彈3大看點 針對美國意味極濃
中國南海試射「航母殺手」導彈 警告美國勿介入
今日
中國南海試射「航母殺手」導彈 警告美國勿介入
【中美角力】胡錫進：我不恨美 歷史上美國對中國幹壞事最少
今日
【中美角力】胡錫進：我不恨美 歷史上美國對中國幹壞事最少
地緣政治 科技戰 5G 寬頻 外交 天文學 SpaceX 馬斯克 中美關係 中國

下一篇文章

【中美南海角力】京：美「非法制裁」粗暴干涉內政 將採取堅定措施維權
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

中國南海試射「航母殺手」導彈 警告美國勿介入
中國南海試射「航母殺手」導彈 警告美國勿介入
「五角大樓準備好全面迎戰中國」美國防長埃斯珀稱
「五角大樓準備好全面迎戰中國」美國防長埃斯珀稱
【中美角力】美國宣布就南海問題 將24間中國公司列入實體名單（附名單連結）
【中美角力】美國宣布就南海問題 將24間中國公司列入實體名單（附名單連結）
【中美角力】胡錫進：我不恨美 歷史上美國對中國幹壞事最少
【中美角力】胡錫進：我不恨美 歷史上美國對中國幹壞事最少
【中美5G角力】美國猛打華為 歐洲5G大計「陷煉獄」
【中美5G角力】美國猛打華為 歐洲5G大計「陷煉獄」
【中印衝突】印度據報正移除華為設備 業內人士：真的結束了
【中印衝突】印度據報正移除華為設備 業內人士：真的結束了