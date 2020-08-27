▲ 【中美5G科技戰】5G「對手」美國星鏈計劃遇阻 天文學家批阻礙觀天

中美網絡制式競爭科技戰，美國除在5G領域追趕中國，也在開發以人造衛星為基礎的網絡系統「星鏈」（Starlink）。星鏈由美國民營航天企業SpaceX主導，SpaceX創辦人馬斯克試圖以4.2萬顆人造衛星，提供全球覆蓋網絡服務，顛覆現有依靠陸上基站和海底光纜為基的互聯網。但星鏈計劃受到意外阻力，超過250名天文學家聯署，表示星鏈會徹底改變地面對太空的觀測，為天文學與太空探索帶來嚴重影響。

星鏈是甚麼？

星鏈是一個正在組建的「天基」（太空為基礎）互聯網系統，靠的是龐大人造衛星網絡。SpaceX打算向海拔550公里的近地軌道（low-earth orbit），發射4.2萬枚小型人造衛星，提供全球衛星網絡服務，民眾毋須依賴地面基站或海底光纜，就能無線上網。

▲ 一齊排星鏈人造衛星等待釋放

SpaceX創辦人馬斯克（Elon Musk）曾表示，5G並不適合鄉郊地區，而星鏈能為用戶提供超過1Gbps寬頻，時延少於20毫秒。

這種規格足以滿足多人在線遊戲需求，令人想起5G高速網絡。

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星鏈用到了嗎？

未有這麼快。SpaceX雖然以一箭60星規模發射星鏈衛星，至今仍只發射了4.2萬顆中的650多顆。美國聯邦電訊委員（FCC）目前亦只批准發射1.2萬顆星鏈衛星。

星鏈打算在今年底前，在美國北部與加拿大，北緯44至52度地區測試運行。項目預計明年開始正式有限度推出，覆蓋範圍其後會逐步擴大。

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天文學家為何反對？

衛星數量太多了。美國天文學家組織Satellite Constellations 1 Workshop本周發表報告，指出星鏈等現存或計劃中的大型人造衛星網絡，會徹底改變地面對太空的光學和紅外光觀測。

報告提及，大型綜合巡天望遠鏡項目（LSST）會尤其受到影響。LSST是個正在智利興建的太空天文台，其30米口徑望遠鏡能大幅擴展人類對宇宙的認識。然而，項目並無法避過星鏈等大型人造衛星網絡的反光等干擾。

報告表示，即使人造衛星可以運用限制高度、將表面塗黑等方法來降低影響，但仍然難以彌補對天文觀察的干擾。

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星鏈是否5G的對手？

事實上，星鏈與5G針對的是不同市場，兩者關係並非競爭對手，而是互補長短。

馬斯克表示，星鏈的目的，是為現時上網最困難地區的人服務，5G很適合高密度地區，但在鄉郊不如衛星網絡覆蓋。

5G與以往的移動網絡一樣，都依靠基站為單位，基站覆蓋距離有限，適用於人口稠密地區。美國人口密度則遠遠低於中國，若要為全國提供高速網絡，鋪設光纜和建立基站並不符合成本效益，並容易造成上網費用愈高，上網人數愈少的惡性循還。

此外，衛星網絡服務亦有相當限制。例如需要在露天地方接收，裝置要配備大型天線等。網絡訊號由裝置往來衛星的距離，亦會遠遠大於往來基站，導致訊號延遲較長，較難應用於自動駕駛等科技。

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責任編輯：連兆鋒