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【中國經濟】深圳特區40周年啟示  民企蓬勃則經濟繁榮

經濟脈搏 09:06 2020/08/28

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深圳特區成立40周年，從一個小漁村變身成為大都市，成為中國改革開放的標桿。深圳的成功有眾多因素，包括中央政策上放手、貼近香港引入資金人才，捉緊時機經濟轉型聚焦新產業等等。但一個值得關注的數據是，在深圳民企佔比冠於全國，反過來佔進了國企發展。

在提及深圳發，不少媒體強調「深圳模式」和「深圳速度」，然而，深圳的成功更主要是基於政府「少管」，國企全面退出競爭性領域，市場化程度比其他地方更高。

當2008年全球金融海嘯後，內地開始出現「國進民退」的趨勢，去年更有一股「民企退場」的風潮，有輿論稱民企已完成歷史任務，應該退出市場讓位於國企，加上中央高層亦有言論指「做大做強」國企，引來了民企內蔓延一股憂慮情緒。最後，中央高層出面，指民企在中國經濟的地位十分重要及不可替代，風波才告一段落。

深圳特區成立40周年 市委書記冀再創奇跡

深圳特區前身是漁村 4個數據看懂40年變化（多圖）

然而，深圳民企數量佔比已超過96%，一直居於全國前列；早些年，深圳國企就已全面退出了市場競爭性領域，只保留自來水、燃氣、農產品、能源等保障城市運行和基本民生的一批企業。即便保留這些企業，還進行了大刀闊斧的改造，部分企業通過引入外資、混合所有制的方式，與國際接軌，並率先建立了現代企業制度。

今年8月10日，《財富》雜誌2020年世界500強榜單發布，8家深圳企業入選，平安、華為、正威、騰訊、萬科皆為民企，而且排位較去年均有所上升，尤其是華為，盡管遭遇了巨大的挑戰，但仍然保持上升勢頭，由去年的第61位升至今年的第49位。由此可見，深圳民企在深圳經濟中的地位。

同時，由於深圳特區自成立以來，一直是全國人民尋找夢想之地，早已實施中央提出的「大眾創業、萬眾創新」經濟戰略。深圳市2019年常住人口1343.88萬人，全市每千人擁有企業159家，也就是說深圳每10個人就有1個老闆，創業密度穩居全國第一。

央媒直播深圳特區成立40周年　見證漁村變「中國矽谷」（附直播連結）

【深圳創業板註冊制】劉鶴書面致詞全文：下半年經濟更有活力

值得關注的是，在公平競爭環境下，民企蓬勃反過來促進了國企發展。數據顯示，1979年至2019年，深圳國有經濟以年均28.7%的增速，實現了總資產增長2.46萬倍；2019年，深圳市屬企業總資產、淨資產、營業收入、利潤總額、淨利潤、上繳稅金創「六個歷史新高」。從深圳經驗可見，民企國企此消彼長是「偽命題」。

有分析指，回顧深圳特區過去40年的發展經驗，它的成功不是來自政府資金的支持，而是來自政府政策的「不管」。正因為政府減少政策干預，深圳才能透過民間力量創新，在幾個關鍵時刻化危機為轉機，以「質變」（創新）帶動「量變」（GDP的成長）。

事實上，內地早有研究報告指出，內地市場化最高的地區，如廣東、江蘇等，國民生產總值（GDP）長居於全國榜首，這個趨勢至今仍然持續。內地經濟正處於大變局之際，深圳的經驗很有啟示作用。

本報記者：鄧中建

【中美角力】深圳創業板註冊制登場　迎中美科技戰利器

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