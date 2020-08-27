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無視中美關係緊張 在離岸人民幣齊創逾7個月高

經濟脈搏 18:48 2020/08/27

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無視中美關係緊張，人民幣延續升勢。在岸、離岸人民幣兌美元繼昨日雙雙升破6.9關後，今日高見6.87，創逾7個月高。官方人幣中間價調升176個基點，連升3日。

市場預期，中美首階段貿易協議評估後，有關人民幣的不明朗因素進一步消除，在中國經濟復甦超預期、人民幣資產吸引力續增強等因素推動下，短期人民幣料延續緩慢升值態勢。

在岸人民幣兌美元今日收盤報6.8794，較昨日升125點或0.18%，日內曾高見6.8744，創1月20日以來的新高。

截至17時50分，離岸人民幣報兌美元報6.8781元，升14點，日內最高6.8701元，創1月21日以來的新高。中間價報6.8903，亦是7個月來首次升穿6.90關口。

瑞穗銀行東亞資金部首席亞洲外滙策略師張建泰指出，儘管中美緊張關係升溫，中美代表仍然舉行了最新一輪貿易會談，並確認繼續推動第一階段經貿協議落實，意味短期內中美雙方無意重啟貿易戰。他認為，在關稅威脅遠離下，中方不太傾向以人民幣貶值應對中美非貿易層面上的爭端。因此，中美關係惡化並不意味人民幣貶值重臨。

另一方面，人民幣貶值政策並不符合中央雙循環的新發展格局。在此格局下，中國將以國內大偱環為主體，重新導向發掘國內市場增長動力，吸引外資重新流入，並減少對國外需求面及供應鏈的依賴。一旦人民幣持續貶值，外資企業的人民幣收益將會遭到削弱，中國消費市場的吸引力將會減少。

因此，中國不太會採取人民幣貶值策略，預期人民幣滙價將會進一步反映更多利好的基本因素，包括中美利差擴大、中國經濟復甦動力更穩健，加上美元弱勢持續，人民幣仍有部分升值空間。

責任編輯：蒯宇澄

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