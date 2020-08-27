蔡英文：區域軍事活動增 憂擦槍走火

台海局勢緊張，外界關注兩岸衝突會否一觸即發。台灣的蔡英文總統應邀出席澳洲智庫活動，視像演講並回答書面提問，她稱各方必需審慎約束，才能避免兩岸爆發衝突，期盼北京保持自制；對於區域軍事活動日益增加，她亦擔心會擦槍走火。

蔡英文應澳洲戰略政策研究所（Australian Strategic Policy Institute，ASPI）邀請，於ASPI印太領袖對話（Indo-Pacific Leaders'Dialogue）系列活動發表視訊演說及回答書面提問。

「一國兩制」台灣人民無法接受

被問到如何解讀一中政策，蔡英文稱，北京的一個中國在本質上就是「一國兩制」，這是台灣人民無法接受的，尤其已經目睹香港的情況。她說，台灣民主蓬勃發展，大陸對台灣沒有管轄權。

她表示，致力台海和平穩定的承諾，只要有助雙方互蒙其利，樂願與大陸協商，重要的是協商必須是基於「和平、對等、民主、對話」四項原則。

冀北京保持自制

對於兩岸爆發衝突的可能性，蔡英文稱，各方必需審慎約束，才能避免兩岸爆發衝突。她期盼北京保持自制，克盡身為區域大國的義務。國際社會密切關注香港局勢和大陸在南海的軍事化行動，也因此更嚴密監控台灣海峽情勢。

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她又說，區域軍事活動日益增加，擔心會擦槍走火。她指各方保持開放的溝通管道是很重要，以避免誤解和誤判。

蔡英文表示，會提升防衛能力，提高國防預算，調整防禦戰略。又會強化和理念相近國家的連結，讓全世界知道台灣站在世界民主的前線。台灣將基於共享價值和共同利益，繼續與美國等理念相近國家建立更堅實的安全夥伴關係。

在北京，國防部表示，近期解放軍東部戰區多軍種多方向成體係出動兵力，在台海地區連續組織實戰化演練，針對的就是外部勢力干涉，針對的就是一小撮「台獨分裂勢力」及其分裂行徑；將採取一切必要措施，堅定捍衛國家主權和領土完整，堅定維護台海地區和平穩定。

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責任編輯：林佩怡

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