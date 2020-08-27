【中美5G角力】華為5G基站一哥地位受挑戰　但未必會輸

全球移動通訊基站供貨額去年為383億美元，華為手握其中34.4%，遙遙領先對手愛立信與諾基亞，穩坐全球龍頭。日本媒體報道，美國全面封殺之下，華為市佔率恐將受打擊；惟中國國內對5G基站建設需求強勁，內需成為支撐華為市佔率的重要力量。

日經中文網引述英國調查公司Omdia的統計顯示，2019年全球移動通信基站的供貨額達383億美元，較2018年增長12%。如進一步分析企業佔比的情形，其中華為佔了34.4%，位居首位；其次為愛立信（Ericsson）佔24.1%，第三則是諾基亞（Nokia）佔19.2%。

而今年至目前情況，報道指出，華為市佔率較去年增加4.9個百分點，而愛立信和諾基亞則分別減少1.7與1.6個百分點，顯示華為的表現仍然強勁。

不過報道提及，華為的龍頭地位可能在2020年遭到挑戰，最大的影響因素是中美摩擦持續加劇，排除華為的趨勢在世界範圍內加強。

報導內容指出，由於美國加強對華為的圍堵，要求各國盟友將華為設備從該國的5G建設中完全排除，使得華為目前面臨逆風的情勢。目前包含英國、法國都已表態將對華為設備採取限制措施。

但報道同時引述業內人士觀點指出，華為從4G時就開始積極建設通信網路，得到中國國內的基站需求支撐，成本競爭力成為優勢。在2020年雖然國際情勢相對2019年嚴峻，中國國內的5G基站建設需求強勁，因此不少評論仍認為華為能維持較高份額。

報道補充，愛立信和諾基亞也已經磨刀霍霍準備爭奪原本屬於華為的訂單，此外，美國的新創公司Altiostar Networks、日本電信商NTT與NEC結盟，也將加入，爭搶全球通信基礎設施的業務。這場競爭結果如何，有待觀察。

責任編輯：鄧國強