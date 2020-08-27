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【中美南海角力】菲律賓首表態：倘與中國軍事衝突　會向美求援

國情動向 21:25 2020/08/27

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【中美南海角力】菲律賓首表態：倘與中國軍事衝突　會向美求援

南海中美角力白熱化，菲律賓立場備受關注之際，菲律賓外交部長洛欽（Teodoro Locsin Jr.）26日表示，若菲國船艦在「西菲律賓海」遭中國襲擊，他將「致電華盛頓特區」。這是菲國官員首次表態，若菲方在南海遭中國攻擊，馬尼拉當局將向美國求援。

中國與菲律賓當局近日在南海議題上再起爭端。菲方20日指出，中國海警5月在黃岩島沒收了菲國漁民漁具，向中方提出外交抗議。中國外交部21日回應表示，中國海警「依法展開執法活動，無可厚非」。

菲或根據70年前條約　尋美援助

對此，菲國國防部長羅倫沙納（Delfin Lorenzana）23日宣稱，中菲爭議海域在菲律賓專屬經濟區內。中國「在他們主張的『九段線』範圍內所謂的歷史權利並不存在，除了在他們的想像之中」。

針對中國當局在南海的行動，洛欽26日接受ABS-CBN新聞台訪問時說，直到中國方面「攻擊菲律賓船艦－海軍艦艇，這種情況下，我才致電華盛頓特區」。

不過，洛欽拒絕談及馬尼拉將根據什麼原則向美國求援。他表示，「我不會討論這一點，因為威懾理論的本質是不確定性。」

新聞網站Rappler等媒體報道，若菲律賓真的遭受攻擊，可能援引「菲美共同防禦條約」向美國求援。

蓬佩奧去年曾「提醒」菲國有此條約

馬尼拉當局與美國於1951年簽署菲美共同防禦條約，承諾任一方本土或在太平洋轄區的島嶼領土、軍隊、公共船隻或飛機遭武力攻擊時，雙方將共同採取行動因應危險。

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）2019年3月訪問馬尼拉時說，中國在南海造島及從事軍事活動，「威脅菲律賓主權、安全和民生經濟。菲律賓在南海的軍隊、飛機或公共船隻若遭受任何武裝攻擊，美方將啟動「美菲共同防禦條約」防衛義務。

責任編輯：鄧國強

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