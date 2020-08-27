【中澳關係】中國向澳洲大麥徵80%關稅 阿根廷漁人得利？

中澳關係自澳洲向國際社會就新冠肺炎疫情建議作獨立調查，陷入低谷。在中國先後擬對大麥、牛肉、葡萄酒，加徵反傾銷稅反補貼稅，或停止進口後，路透社報道指， 中澳衝突正改寫全球貿易版圖，其中，阿根廷趁機向中國出口大麥， 結束3年來的停滯狀態。

報道指出， 隨着亞洲最大的大麥買家中國，與主要供應國澳洲出現貿易衝突，改變了全球供應趨勢，阿根廷已開始向中國出口大麥，結束3年來的停滯狀態。

大麥主要用於牲畜飼料和生產啤酒。 路透社引述看到的出口許可證和私營企業的申報單，阿根廷今年可能出口至少25萬噸大麥，2021年達到創紀錄的38萬噸，而2019年的出口基本為零。一家國際穀物企業駐阿根廷的貿易商表示，周日裝載了6.5萬噸的船貨，運往中國；計劃明年1月發三、四批船貨。

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中國在5月對進口自澳洲的大麥徵收高達80%的反傾銷和反補貼關稅。該貿易商表示，由於與澳洲發生衝突，中國今年轉向阿根廷。

Bahia Blanca穀物交易所的主管分析師Eugenia Rul表示，在周日這批船貨之前，阿根廷在過去兩個月向中國出口了16萬噸大麥。

據阿根廷統計機構INDEC，去年有少量未公布規模的飼料用大麥運往中國，上次阿根廷向中國出口啤酒用大麥還是在2016年，當時出口了3.15萬噸。

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責任編輯：馬佩君

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