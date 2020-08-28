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【中美角力】CNBC：TikTok出售美國業務交易或未來數天達成

經濟脈搏 14:22 2020/08/28

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在美國封殺威脅下，CNBC引述消息人士報道，TikTok出售美國業務的交易，或於未來數天達成，交易金額約在200億至300億美元之間。兩名知情人士稱，TikTok還未決定最終買家，仍在討論微軟（Microsoft，美：MSFT）、甲骨文（Oracle，美：ORCL）和第3家美國公司的出價。

受消息帶動，微軟股價直線拉升，漲幅擴大至逾3%，總市值超過1.7萬億美元。

美國總統特朗普日前簽署新行政命令，要求TikTok母企字節跳動出售TikTok美國業務，否則遭關停。其後，微軟、甲骨文、Twitter等多間美資科網巨擘都傳出有意收購TikTok於美國、加拿大、澳洲和新西蘭業務，甚至私募基金黑石集團（Blackstone）亦傳有興趣成為微軟的夥伴一同競購。

在美國封殺威脅下，CNBC引述消息人士報道，TikTok出售美國業務的交易，或於未來數天達成。

沃爾瑪加入競購TikTok

而CNBC報道，沃爾瑪（Walmart，美：WMT）一直在與軟銀（SoftBank）合作競購TikTok後，沃爾瑪證實，有意收購TikTok，認為此舉對其公司全面接觸和服務客戶，以及發展第三方市場和廣告業務均有利。

沃爾瑪在一份聲明中表示，相信與微軟的合作能夠滿足TikTok美國用戶的期望，同時消除美國監管機構的顧慮。沃爾瑪股價收升逾5%。

市場估計，TikTok美國業務價值高昂，價值介乎100億至500億美元。中國外交部此前稱特朗普的行政命令是「赤裸裸的霸凌行徑」，並指美國政府最終會「自食其果」。

同日稍早，TikTok全球CEO梅耶爾（Kevin Mayer）突然請辭，字節跳動創辦人張一鳴最新回應稱，公司正在迅速採取行動，尋找解決在全球面臨的問題的辦法，特別是在美國和印度。

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責任編輯：馬佩君

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