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【中美角力】CNBC：TikTok出售美國業務交易或未來數天達成（更新版）

經濟脈搏 22:03 2020/08/27

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在美國封殺威脅下，CNBC引述消息人士報道，TikTok出售美國業務的交易，或於未來數天達成，交易金額約在200億至300億美元之間。而TikTok還未決定最終買家，仍與微軟（Microsoft，美：MSFT）及甲骨文（Oracle，美：ORCL）商討。

受消息帶動，微軟股價直線拉升，漲幅擴大至近3%，總市值超過1.7萬億美元。

美國總統特朗普日前簽署新行政命令，要求TikTok母企字節跳動出售TikTok美國業務，否則遭關停。其後，微軟、甲骨文、Twitter等多間美資科網巨擘都傳出有意收購TikTok於美國、加拿大、澳洲和新西蘭業務，甚至私募基金黑石集團（Blackstone）亦傳有興趣成為微軟的夥伴一同競購。

而CNBC報道，沃爾瑪（Walmart）一直在與軟銀（SoftBank）合作競購TikTok，但由於沒有技術合作夥伴支持，這似乎不太可能。

市場估計，TikTok美國業務價值高昂，價值介乎100億至500億美元。

同日稍早，TikTok全球CEO梅耶爾（Kevin Mayer）突然請辭，字節跳動創辦人張一鳴最新回應稱，公司正在迅速採取行動，尋找解決在全球面臨的問題的辦法，特別是在美國和印度。

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責任編輯：馬佩君

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