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【中美南海角力】中國向南海試射導彈後 美艦進入西沙水域 解放軍警告驅離

國情動向 09:48 2020/08/28

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中美南海角力升級。在中國據報向南海試射中程彈道導彈後，美軍導彈驅逐艦「馬斯廷」號（USS Mustin）昨日（27日）擅自闖入中國西沙領海，解放軍南部戰區海空兵力全程跟蹤監視、查證識別，並予以警告驅離。

解放軍南部戰區新聞發言人李華敏批評，美方無視國際法規則，一再到南海挑釁滋事，以「航行自由」之名行航行霸權之實，嚴重損害中國主權和安全利益，嚴重破壞南海國際航行秩序。

美軍發布「馬斯廷」號在南海行動的照片。

李華敏表示，中方敦促美方立即停止此類挑釁行為，嚴格管控海空軍事行動，嚴格約束一線海空兵力行為，以免引發不測事件。中國對南海諸島及其附近海域擁有無可爭辯的主權，戰區部隊時刻保持高度戒備，堅決捍衛國家主權安全、維護南海地區和平穩定。

美批評中國破壞南海局勢

美國太平洋艦隊證實，「馬斯廷」號27日到南海進行「航行自由」行動。有分析認為，美軍此舉是回應中國被指向南海試射中程彈道導彈。

中國南海射導彈3大看點 針對美國意味極濃

中國南海試射「航母殺手」導彈 警告美國勿介入

美國國防部發表聲明，批評中國在有爭議的南海軍演，包括導彈試射，進一步破壞南海的局勢，並違反中國在《南海各方行為宣言》等的承諾，令人質疑是否仍有意就南海問題協商。

聲明又稱，中方的行動與美國維持自由開放印太地區形成對比，當局會持續監察，並呼籲各方保持克制，不要進行可能威脅航行自由、加劇南海爭端的軍事活動。

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責任編輯：林佩怡

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