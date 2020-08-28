【中印衝突】中國企業原油出口 據報失印度國有煉油商生意

中印關係持續緊張，路透社引述3名消息人士表示，印度國有煉油企業已停止從與中國有關聯的企業購買原油。此前，印度政府出台了旨在限制從鄰國進口原油的​​規定，從7月23日開始實施，在印度和中國發生邊境衝突之後。

消息人士稱，招標文件顯示，自新規發布以來，國有煉油商在其進口招標文件中加入一項新條款，即政府新規限制向與印度接壤國家的企業購買原油。

印度與中國、巴基斯坦、孟加拉國、緬甸、尼泊爾和不丹接壤，但政府聲明中沒有點名任何國家。報道指，新規「強制」要求，所有來自鄰國的投標必須在印度聯邦商務部的一個部門登記。

印度是世界第三大石油消費國和進口國，近84%石油需求依賴進口。而印度每日500萬桶的煉油產能中，國有煉廠控制其中60%，定期從現貨市場購買原油。

新冠疫情下 印度煉油產能過剩

中國企業是全球主要的石油貿易商，還在從中東到非洲和美洲的全球許多油田持有股權，並經常在印度國有煉油商的原油進口招標中提交有競爭力的投標。

消息人士稱，印度國有煉油商還決定不與中國航油（新加坡）、中石油和聯合石化（Unipec）子公司等公司進行燃料進口交易，並已停止租用中國油輪用於進口。

事實上，印度的煉油產能過剩。由於新冠疫情相關的限制措施削弱了燃料需求，大多數煉油廠都在以低於產能的水平營運。消息人士稱，印度目前的需求已經很低，所以這些新規定的影響並不大。但在某個時候，肯定會受到這些新規的影響。但印度也需要考慮全局和國家利益。

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責任編輯：馬佩君

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