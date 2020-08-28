【中美角力】字節跳動據報要求TikTok 為關閉美業務制定應急計劃

在美國封殺威脅下，中國字節跳動正致力剝離短片平台TikTok的美國業務。外電報道，為防中美任何一國政府阻止任何交易，字節跳動要求TikTok的工程師，為關閉美國業務制定應急計劃。

路透社引述消息人士稱，字節跳動本周在一份備忘錄中告訴TikTok的工程師，制定在美國關閉這款應用的計劃。據了解，由於關於TikTok的交易必須得到美國和中國政府的批准，消息稱，制定應急計劃也為了讓TikTok的全球業務做好準備，以防兩國中任何一國政府阻止交易。

以防中美政府阻止交易

報道指出，一名消息人士補充，字節跳動在為TikTok美國僱員和供應商，制定單獨的計劃，以便在TikTok關閉後補償他們。據稱，由於不確定性，TikTok已經在美國凍結大部分空缺職位招聘，只招聘了計劃招聘崗位的5%。

不過，消息強調，字節跳動將關閉準備工作視為後備計劃，並正在努力達成協議，令TikTok在美國營運不受干擾。

TikTok發言人稱，有信心達成解決方案，確保TikTok能夠長期營運，同時也制定計劃，無論結果如何，以確保美國員工繼續得到報酬。字節跳動未有回應。

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美國總統特朗普（Donald Trump）日前簽署新行政命令，要求字節跳動出售TikTok美國業務，否則遭關停。消息透露，字節跳動預計最早將在周五挑選一家競購方進行排他性磋商。

庫德洛：華府對誰收購TikTok沒有看法

目前微軟、甲骨文等美國公司希望收購TikTok的美國資產。而沃爾瑪周四表示將聯手微軟，競購TikTok的美國資產。

白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）表示，美國政府對誰收購TikTok沒有看法，只是在等著看民間部門會拿出什麼樣的方案，，「對誰更好、誰更差，沒有看法」。

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責任編輯：林佩怡

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