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【TikTok收購】沃爾瑪殺出爭奪TikTok　美媒披露談判內幕

經濟脈搏 11:42 2020/08/28

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爭奪短視頻平台TikTok美國業務的競爭，周四出現急轉彎。零售巨頭沃爾瑪表示，將加盟微軟聯手競購TikTok；此舉令市場感到驚訝，重點是這個全球收入最大的零售商，為何會對社交媒體感興趣？有美國媒體曝光箇中談判細節。

沃爾瑪（Walmart ）儘管近年顯示出有興趣染指互聯網業務，這顯然是相中TikTok的主要因素；但今次與微軟（Microsoft）合作競購，還是令外界意外的。美國《華爾街日報》引述的消息指，一切從錢－－收購價說起。

根據了解談判情況的人士說，TikTok的中國所有者字節跳動（ByteDance）對美國業務提出了約300億美元、折合2324億港元的要價，但競購方迄今為止一直不願滿足這一價格。

部分知情人士說，相比之下，作為一系列定價和方案的一部分，Twitter最近幾周非正式地提出了接近100億美元、折合近775億港元的報價。

報道援引知情人士說，微軟與沃爾瑪的聯合競購被認為是最有希望的，而包括甲骨文公司（Oracle）在內的另一個財團也有希望。

據知情人士透露，沃爾瑪最初是與Google母公司Alphabet、和總部位於東京的科技投資者軟銀集團（SoftBank Group）聯合競購的。

但消息指，儘管Google本周早些時候參與了談判，但談判現已破裂；軟銀已不再參與競購，Twitter的競購也失去了動力。

《華爾街日報》報道中知情人士透露，TikTok一直希望挑選一家競購方進行獨家談判，並最早於下周敲定交易。特朗普政府已表明，希望TikTok的美國業務歸一家美國公司所有。

值得注意是，儘管投資者在推動交易，字節跳動創始人張一鳴仍未完全同意出售美國業務。據知情人士透露，張一鳴對美國的要求感到失望，他更曾對別人說，他可能會放棄出售過程，接受特朗普政府帶來的後果－－即直接關閉TikTok的美國相關業務。

根據特朗普本月早些時候發布的一項行政命令，TikTok必須在9月中旬截止日期前出售旗下美國業務。TikTok周一提起訴訟挑戰該行政命令。

據移動數據研究機構Sensor Tower的數據，TikTok自創建以來下載量已超過20億次。TikTok憑藉其舞蹈和對口型唱歌的影片在青少年中大受歡迎。

責任編輯：鄧國強

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