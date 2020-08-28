【王毅訪歐】下一站法國 法媒料台灣增設辦事處恐成焦點

中國國務委員兼外交部長王毅近日在歐洲展開正式訪問，將於當地時間28日抵達法國，下午會見法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）。法國媒體預料，台灣增設普羅旺斯辦事處將會成為雙方討論焦點。

法媒認為對台關係成會晤議題

值得注意是，中美角力升溫時，美卿蓬佩奧剛訪問完中歐4國，王毅則選擇5個在歐洲更有影響力、與中國交往歷史較長的國家訪問，則有藉此瓦解蓬佩奧拉攏歐洲反華攻勢之意。

外界預計王毅28日在總統府艾里賽宮（Elysée）、29日在外交部以及30日出席法國國際關係研究院（IFRI）活動時，都會強調加強雙邊的「策略對話」，這也是馬克龍自上任以來一直追求的。

不過，台媒引述「星期日報」（Le Journal du Dimanche）指出，台灣25日宣布即將在艾克斯普羅旺斯（Aix-en-Provence)增設的辦事處很可能成為王毅與馬克龍以及法國外長勒德里安（Jean-Yves Le Drian）的會晤議題。

報道還提到，法國「十字架報」（La Croix）則撰文分析法國如何支持台灣並惹怒大陸。文章指出，法國給予台灣辦事處綠燈的同時，也承受激怒大陸的風險。

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十字架報表示，台灣選擇宣布的時間點一定不是巧合。一位不具名的外交人員分析，「法國和台灣協議增設辦公室已經好幾年了，而法國終於在今年初點了頭」。而當時正值大陸新冠肺炎疫情肆虐之際。

據悉，法國是第一個與新中國全面建交的西方大國，1964年建立大使級外交關係。

責任編輯：尹航

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