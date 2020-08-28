王毅訪歐談內循環經濟：中國對外開放大門會愈開愈大

國務委員兼外長王毅繼續歐洲訪問行程，在奧斯陸分別與挪威首相索爾貝格及外交大臣瑟雷德舉行會談。王毅在會後記者會談到單邊主義、中國內循環經濟等，強調中國對外開放的大門不僅不會關閉，反而會愈開愈大，並重視挪威海產輸華問題，願同挪方建立溝通渠道。

▲ 國務委員兼外長王毅在奧斯陸與挪威外交大臣瑟雷德舉行會談

王毅表示，開放帶來進步，封閉導致落後，是中國改革開放40多年實踐證明的一個真理。面對疫情衝擊，中國和世界的發展都面臨新的形勢，進入新的階段。國家主席習近平近期講話明確提出，中國將推動形成以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局；將全面提高對外開放水平，建設更高水平的開放型經濟新體制。

這一重要政策宣示向全世界傳遞的信號是：面對疫情衝擊，面對全球經濟低迷，中國對外開放的大門不僅不會關閉，反而會愈開愈大。

中方將通過深化自身改革，以更低的關稅水平、更短的負面清單、更便利的市場准入、更透明的市場規則、更有吸引力的營商環境，把中國國內外市場更緊密地聯繫起來，實現這兩個市場之間規模更大、效率更高、動力更強的良性循環和相互促進，為自身也為各國開闢更加廣闊的發展空間和機遇。

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王毅表示，此次是中國外長時隔15年後再訪挪威，中方建議下階段中挪雙方要做到3個「把握好」，一是把握好中挪關係健康穩定發展的主導面，繼續相互尊重、平等相待，切實照顧彼此核心利益和重大關切。

中方重視挪威海產輸華問題

二是把握好中挪兩國互利合作的主基調。疫情當前，雙方應加快推進談判，力爭盡早完成中挪自貿協定談判；還應盡早簽署政府間文化合作諒解備忘錄和稅收協定、繼續加強冬季運動合作。雙方將致力於建立海洋合作與對話機制，商簽藍色夥伴關係文件。

中方重視挪威海產品輸華問題，願同挪方建立溝通渠道，在保證食品安全前提下提供更多便利化安排。

三是把握好共同維護多邊主義的主旋律。中方願同挪方建立多邊事務磋商機制，密切在聯合國、世界貿易組織等多邊框架以及在和平斡旋、發展援助等議題上的合作。

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責任編輯：馬佩君

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