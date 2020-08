美國共和黨全國代表大會最後一日,競逐連任的總統特朗普發表接受提名演說。他再次將新型冠狀病毒稱為「中國病毒(China virus)」,稱中國令疫情蔓延全球。

特朗普揚言,民主黨對手拜登是中國的傀儡,如果拜登當選,中國將控制美國,但他就會追究這場悲劇(疫情)的全部責任。

China would own our country if Joe Biden got elected. Unlike Biden, I will hold them fully accountable for the tragedy they caused.