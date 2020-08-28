【新冠肺炎】曾訓誡發哨人 蔡莉不再擔任武漢中心醫院黨委書記

新冠肺炎疫情最先在湖北武漢發現，在疫情初期，武漢市中心醫院「發哨」「吹哨」醫生曾遭訓誡，院領導不許醫護防護，後來該院多名醫護確診，醫生李文亮、梅仲明等先後染疫病逝，醫護損失在武漢最為慘重，蔡莉等院方領導被指對此有直接責任。內地傳媒昨報道，蔡莉不再擔任武漢市中心醫院黨委書記一職，由市衛健委副主任王衛華接任。

據澎湃新聞，昨晚從武漢市中心醫院多名醫護人員處獲悉，當天召開的醫院幹部大會宣布，蔡莉不再擔任武漢市中心醫院黨委書記。接替蔡莉的是曾任湖北省武漢市肺科醫院黨委書記的王衛華，王也參加大會，和醫院同事見面。今年4月，武漢政府任命王衛華為武漢市衛健委副主任。

醫護損失 居武漢各醫院之首

《中國新聞周刊》曾報道，新冠疫情中，武漢市中心醫院共有230多名職工符合臨床確診標準，6名醫務人員染疫去世，感染比例和死亡人數均居武漢各醫院之首。

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至於醫護人員感染的重要原因，在於院方對新冠病毒「人傳人」信息傳達的不透明，院領導要求各科室人員不得公開討論病情，為了怕引起恐慌，不允許醫護人員防護，隔離措施不到位，防護物資短缺等。

去年12月31日，武漢中心醫院眼科醫生李文亮，因在大學同學微信群裡轉發醫院急診科隔離了7名華南海鮮市場冠狀病毒病人的消息，收到市衛健委和醫院的警告、批評，之後又到派出所簽《訓誡書》。李文亮之後染疫，2月初離世。

領導不許醫護防護 禁公開談疫情

另外，被稱為「發哨人」的武漢中心醫院急診科主任艾芬，去年12月30日把病人病毒檢測報告拍下照片後，傳到微信醫生群組，以提醒大家注意防範，結果因此傳開。當晚，醫院就轉達武漢市衛健委通知，要求不要隨意對外發布有關不明原因肺炎的訊息，避免引起群眾恐慌。

艾芬之後遭醫院約談，遭受了前所未有的、非常嚴厲的斥責。據知情人士透露，蔡莉等醫院領導訓斥艾芬等醫生時，斥「你視武漢市自軍運會以來的城建結果於不顧；你是影響武漢市安定團結的罪人；你是破壞武漢市向前發展的元兇 」。

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據媒體報道，多位醫生稱，直到疫情爆發兩、三個月後的3月8日，才從朋友圈第一次得知書記蔡莉和院長彭義香到隔離病房看望感染的醫護人員。多位醫生也曾表示，院領導對傳染病處置沒經驗，強令各科室和醫生不得傳遞疫情信息，是造成中心醫院損失慘重的重要原因。

責任編輯：林佩怡

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