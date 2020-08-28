  • 33°C
香港時間 : 2020828日 (五) 13:52
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 晶片 5G 內循環 新冠肺炎 港區國安法 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

神秘「C先生」願擔保 曾匿三藩市領館中國女研究員唐娟有望保釋

國情動向 13:23 2020/08/28

分享：

中美關係緊張之際，曾匿藏中國駐三藩市總領事館、有解放軍背景的37歲中國女研究員唐娟，在美國因涉嫌簽證詐欺、隱瞞軍方背景被捕，目前還押在加州一個監獄。彭博社報道，唐娟有望保釋，原因是一名神秘「C先生」出面表示願意擔保，並安置她。

此外，法官周四（27日）亦駁回檢方對唐娟參與一宗國際間諜活動「重大陰謀」的說法。

報道指出，一名自稱「C先生」的律師告訴法官，願意以50萬美元的房產作為擔保，保釋唐娟。地方法官Kendall Newman表示，對「C先生」願意為一個周四前從未交談過或見過的人押上全副身家感到「震驚」，要確保他們清楚，一旦唐娟逃跑，「他們就都完了，將失去自己的家」。

法官要求拿出75萬美元保釋金

法官表示，如果「C先生」同意拿出75萬美元的保釋金，他傾向於批准唐娟保釋，他已讓對方回去考慮，周五（28日）法院會繼續審理。

【中美角力】解放軍背景學者唐娟申請保釋被拒 被捕過程曝光

【中美角力】美專家質疑中方用人脈　把解放軍科研人員安插美國

檢方認為，如果唐娟獲保釋出獄，中國政府可能會幫助她逃脫。Newman指出，他的決定既與他對美國政府指控的質疑，也和保釋的條件有關。

據報，「C先生」解釋自己當初是如何從中國移民到美國中西部，並最終獲得美國國籍。他表示，在過渡期他得到華裔社區極為重要的幫助。談到唐娟時，「C先生」表示在某種程度上，正設法幫助她理解美國體系。他又說，他也教導自己的孩子在他人需要時提供幫助。

【中美角力】解放軍背景學者唐娟律師：中國公民在領事館求助非犯法

【中美諜戰】FBI罕在全美逾25城市 約談疑為解放軍簽證持有人

責任編輯：林佩怡

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

相關文章

【中美角力】解放軍背景學者唐娟申請保釋被拒 被捕過程曝光
2020/08/02
【中美角力】解放軍背景學者唐娟申請保釋被拒 被捕過程曝光
【中美角力】美專家質疑中方用人脈　把解放軍科研人員安插美國
2020/07/28
【中美角力】美專家質疑中方用人脈　把解放軍科研人員安插美國
【中美角力】解放軍背景學者唐娟律師：中國公民在領事館求助非犯法
2020/07/28
【中美角力】解放軍背景學者唐娟律師：中國公民在領事館求助非犯法
【中美諜戰】FBI罕在全美逾25城市 約談疑為解放軍簽證持有人
2020/07/24
【中美諜戰】FBI罕在全美逾25城市 約談疑為解放軍簽證持有人
政治 中美關係 簽證 解放軍 三藩市 中國 美國

下一篇文章

【中美角力】特朗普再稱「中國病毒」：我連任將追究責任
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【中美角力】美國制裁涉南海中企 商務部研究院：中國迴避態度已不管用
【中美角力】美國制裁涉南海中企 商務部研究院：中國迴避態度已不管用
中國南海試射「航母殺手」導彈 警告美國勿介入
中國南海試射「航母殺手」導彈 警告美國勿介入
【中美南海角力】美國就南海問題　制裁24間中國企業（附名單連結）
【中美南海角力】美國就南海問題　制裁24間中國企業（附名單連結）
【中美5G角力】美國猛打華為 歐洲5G大計「陷煉獄」
【中美5G角力】美國猛打華為 歐洲5G大計「陷煉獄」
【華為5G】加拿大實際已排除華為5G　只是杜魯多難啟齒
【華為5G】加拿大實際已排除華為5G　只是杜魯多難啟齒
【中美晶片戰】美謀全面封殺中國晶片產業 升級出口管制　
【中美晶片戰】美謀全面封殺中國晶片產業 升級出口管制　