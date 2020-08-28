神秘「C先生」願擔保 曾匿三藩市領館中國女研究員唐娟有望保釋

中美關係緊張之際，曾匿藏中國駐三藩市總領事館、有解放軍背景的37歲中國女研究員唐娟，在美國因涉嫌簽證詐欺、隱瞞軍方背景被捕，目前還押在加州一個監獄。彭博社報道，唐娟有望保釋，原因是一名神秘「C先生」出面表示願意擔保，並安置她。

此外，法官周四（27日）亦駁回檢方對唐娟參與一宗國際間諜活動「重大陰謀」的說法。

報道指出，一名自稱「C先生」的律師告訴法官，願意以50萬美元的房產作為擔保，保釋唐娟。地方法官Kendall Newman表示，對「C先生」願意為一個周四前從未交談過或見過的人押上全副身家感到「震驚」，要確保他們清楚，一旦唐娟逃跑，「他們就都完了，將失去自己的家」。

法官要求拿出75萬美元保釋金

法官表示，如果「C先生」同意拿出75萬美元的保釋金，他傾向於批准唐娟保釋，他已讓對方回去考慮，周五（28日）法院會繼續審理。

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檢方認為，如果唐娟獲保釋出獄，中國政府可能會幫助她逃脫。Newman指出，他的決定既與他對美國政府指控的質疑，也和保釋的條件有關。

據報，「C先生」解釋自己當初是如何從中國移民到美國中西部，並最終獲得美國國籍。他表示，在過渡期他得到華裔社區極為重要的幫助。談到唐娟時，「C先生」表示在某種程度上，正設法幫助她理解美國體系。他又說，他也教導自己的孩子在他人需要時提供幫助。

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責任編輯：林佩怡

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