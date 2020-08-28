  • 33°C
香港時間 : 2020828日 (五) 13:53
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 晶片 5G 內循環 新冠肺炎 港區國安法 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【中美貿易協議】美貿代表：承諾非只是口號 中國採購美國牛肉破紀錄

經濟脈搏 13:44 2020/08/28

分享：

中美貿易高級別代表早前通話，樂觀評價中美貿易戰第一階段協議進展。美國貿易代表辦公室首席農業談判代表陶德周四（27日）表示，中國正按計劃落實協議，幾近全部兌現促進農業貿易結構性改革的承諾，而其增購美國農產品的承諾並非只是口號，希望目前取得的進展可以維持下去。

根據美國農業部同日公布的數據，中國上周採購美國牛肉規模創新高，本周購買美國玉米量亦為近一個月來最大。

中國幫不了特朗普選情？大買美國農產品無解農民之苦

不用中國買美國貨？特朗普：中美經濟可以脫鉤

美國貿易代表辦公室首席農業談判代表陶德（Gregg Doud）在一研討會上強調，中美首階段貿易協議是為期兩年的承諾，須整體檢視，及需要給中國時間達致貿易協議中，購買美國農產品的目標。

杜德2月份出席美國農業部年度論壇時曾稱，兩國將每月開會討論進展情況，若任何一方未能履行承諾，對方可就此徵收相當於損失額的關稅。但他今次講話中，沒有明確提到貿協的約束力、執行機制，以及重新徵收關稅的能力，僅稱雙方將繼續進行對話和討論，引發外界進一步猜測，協議目標或未能完成。

根據美國統計局數據，中國採購農產品總額一直落後於2020年達到365億美元的承諾；1至7月大約只是達到目標的23％。

不過，杜德表示，對向中國的肉類銷售持樂觀態度，稱上半年豬肉出口攀升至創紀錄水平。他還補充，中國已購買大量美國玉米，最近也加快採購大豆，回到貿易戰之前的水平。

除了購買外，杜德表示，中國還完成了在第一階段貿易協議中，同意促進農業貿易的57項結構性改革中的50項，包括開放牛肉和禽類市場，及允許乳製品進口。美國目前已有3,500間工廠可向中國出口農產品，遠高於早前的1,500間。

【中美貿易協議】白宮唱好貿易協議落實　庫德洛稱「我們感滿意」

【中美貿易協議】美方聲明先提結構改革  特朗普提高了叫價？

中美貿易協議對話今登場　雙方認定有進展

【中美貿易協議】特朗普政府低級錯誤：劉鶴變「劉虎」

【中美貿易協議】蓬佩奧：中國不止要買美貨 還有其他承諾

【中美貿易協議】中美會晤推遲內幕：中國需更多時間買買買

責任編輯：馬佩君

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com 中國頻道

相關文章

美大選倒計時 北京「軟」「硬」兩手接招特朗普「中國牌」
2020/08/27
美大選倒計時 北京「軟」「硬」兩手接招特朗普「中國牌」
【中美角力】減稀土出口報復美國？ 商務部：按市場需求風險開展業務
2020/08/20
【中美角力】減稀土出口報復美國？ 商務部：按市場需求風險開展業務
【中美角力】人民日報刊文：中美迫切需要開啟新的對話
2020/08/21
【中美角力】人民日報刊文：中美迫切需要開啟新的對話
「中美脫鉤仍很遠」IMF中國前主管：去美元化值關注
2020/08/27
「中美脫鉤仍很遠」IMF中國前主管：去美元化值關注
【中美角力】特朗普再稱「中國病毒」：我連任將追究責任
今日
【中美角力】特朗普再稱「中國病毒」：我連任將追究責任
中美關係 貿易戰 中美貿易戰 貿易 牛肉 豬肉 中美貿易協議 採購 關稅

下一篇文章

王毅訪歐談內循環經濟：中國對外開放大門會愈開愈大
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【中美5G角力】華為5G基站一哥地位受挑戰　但未必會輸
【中美5G角力】華為5G基站一哥地位受挑戰　但未必會輸
【中印衝突】阿里暫停投資印度影響幾何？或涉3大計劃
【中印衝突】阿里暫停投資印度影響幾何？或涉3大計劃
【中美角力】趙立堅：美國倘禁微信 中國人說蘋果手機可不用（有片）
【中美角力】趙立堅：美國倘禁微信 中國人說蘋果手機可不用（有片）
TikTok全球CEO離職背後 內媒揭張一鳴或失去TikTok控制權
TikTok全球CEO離職背後 內媒揭張一鳴或失去TikTok控制權
【中美角力】CNBC：TikTok出售美國業務交易或未來數天達成（更新版）
【中美角力】CNBC：TikTok出售美國業務交易或未來數天達成（更新版）
【中美角力】特朗普封殺WeChat　誤傷美國自家企業
【中美角力】特朗普封殺WeChat　誤傷美國自家企業