【中美貿易協議】美貿代表：承諾非只是口號 中國採購美國牛肉破紀錄

中美貿易高級別代表早前通話，樂觀評價中美貿易戰第一階段協議進展。美國貿易代表辦公室首席農業談判代表陶德周四（27日）表示，中國正按計劃落實協議，幾近全部兌現促進農業貿易結構性改革的承諾，而其增購美國農產品的承諾並非只是口號，希望目前取得的進展可以維持下去。

根據美國農業部同日公布的數據，中國上周採購美國牛肉規模創新高，本周購買美國玉米量亦為近一個月來最大。

中國幫不了特朗普選情？大買美國農產品無解農民之苦

不用中國買美國貨？特朗普：中美經濟可以脫鉤

美國貿易代表辦公室首席農業談判代表陶德（Gregg Doud）在一研討會上強調，中美首階段貿易協議是為期兩年的承諾，須整體檢視，及需要給中國時間達致貿易協議中，購買美國農產品的目標。

杜德2月份出席美國農業部年度論壇時曾稱，兩國將每月開會討論進展情況，若任何一方未能履行承諾，對方可就此徵收相當於損失額的關稅。但他今次講話中，沒有明確提到貿協的約束力、執行機制，以及重新徵收關稅的能力，僅稱雙方將繼續進行對話和討論，引發外界進一步猜測，協議目標或未能完成。

根據美國統計局數據，中國採購農產品總額一直落後於2020年達到365億美元的承諾；1至7月大約只是達到目標的23％。

不過，杜德表示，對向中國的肉類銷售持樂觀態度，稱上半年豬肉出口攀升至創紀錄水平。他還補充，中國已購買大量美國玉米，最近也加快採購大豆，回到貿易戰之前的水平。

除了購買外，杜德表示，中國還完成了在第一階段貿易協議中，同意促進農業貿易的57項結構性改革中的50項，包括開放牛肉和禽類市場，及允許乳製品進口。美國目前已有3,500間工廠可向中國出口農產品，遠高於早前的1,500間。

【中美貿易協議】白宮唱好貿易協議落實 庫德洛稱「我們感滿意」

【中美貿易協議】美方聲明先提結構改革 特朗普提高了叫價？

中美貿易協議對話今登場 雙方認定有進展

【中美貿易協議】特朗普政府低級錯誤：劉鶴變「劉虎」

【中美貿易協議】蓬佩奧：中國不止要買美貨 還有其他承諾

【中美貿易協議】中美會晤推遲內幕：中國需更多時間買買買

責任編輯：馬佩君

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com 中國頻道