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【中美脫鉤】特朗普喊美國製造　圖以「中美硬脫鉤」打翻身戰

國情動向 14:24 2020/08/28

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【中美脫鉤】特朗普喊美國製造　圖以「中美硬脫鉤」打翻身戰

美國總統特朗普當地時間周四（27日）發表提名演說時表示，倘若他連任，他的政府會對離開美國、到其他地方創造就業機會的公司祭出關稅。他喊出如拜登當選是中國製造，自己當選是美國製造。這一表述，無異於將中美脫鉤、職位回流美國綑綁，作為他的競選綱領，圖挽回選舉民調中的劣勢。

美國商界曾有不少聲音認為，美國產業與中國硬脫鉤，將令美國企業承業一系列損失，包括成本陡增、中國產業鏈非朝夕能被指代。特朗普的「美國製造」論調，將面臨爭議。

中美脫鉤與職位回流美國綑綁

特朗普（Donald Trump）在共和黨全國代表大會發表接受總統提名演說中稱，「我們會對任何離開美國到海外創造就業的公司祭出關稅」。

「我們會確保我們的企業和就業機會留在國內，我早已這樣做。拜登（Joe Biden）的理念是『中國製造』，我的理念是『美國製造』」。

Joe Biden’s agenda is Made in China. My agenda is Made in the USA.

特朗普在演說中呈現他願意在貿易上挑戰中國的形象，而民主黨總統候選人拜登不如他強硬。

特朗普上周在賓夕凡尼亞州造勢活動就有類似發言。特朗普當時說，「我們將讓企業享有稅額抵減，讓他們把工作機會帶回美國，如果他們不這樣做，我們會對那些公司祭出關稅，他們將必須付我們很多錢」。

美國大選2020進入衝剌階段，特朗普更把中美脫鉤與美國就業議題綑綁。他當地時間周一（17日）在明尼蘇達州出席活動時，揚言要在10個月內創造1,000萬個就業機會，其中一個方法是用稅務減收措施，鼓勵美國企業生產綫從中國遷回美國。

特：對產業鏈遷出美國的企業徵稅

他還稱，美企如把業務外判給中國企業，他們的聯邦合約會被取消。

另外，特朗普在周四提名演說中又表示，「選民從來沒有在兩個政黨、兩個願景、兩套哲學或兩種理念之間面臨更清楚的選擇。這場選舉將決定我們能否挽救美國夢，或我們是否讓社會主義理念破壞我們珍惜的運途。」

特朗普說，「拜登不是美國精神的救星，他是美國就業的破壞者，而且一有機會，他將破壞美國的偉大」。

責任編輯：鄧國強

地緣政治 選舉 就業 特朗普 拜登 貿易 中國 美國 中美關係 美國共和黨

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