【中美脫鉤】特朗普喊美國製造　圖以「中美硬脫鉤」打翻身戰

美國總統特朗普當地時間周四(27日)發表提名演說時表示,倘若他連任,他的政府會對離開美國、到其他地方創造就業機會的公司祭出關稅。他喊出如拜登當選是中國製造,自己當選是美國製造。這一表述,無異於將中美脫鉤、職位回流美國綑綁,作為他的競選綱領,圖挽回選舉民調中的劣勢。

美國商界曾有不少聲音認為,美國產業與中國硬脫鉤,將令美國企業承業一系列損失,包括成本陡增、中國產業鏈非朝夕能被指代。特朗普的「美國製造」論調,將面臨爭議。

中美脫鉤與職位回流美國綑綁

特朗普(Donald Trump)在共和黨全國代表大會發表接受總統提名演說中稱,「我們會對任何離開美國到海外創造就業的公司祭出關稅」。

「我們會確保我們的企業和就業機會留在國內,我早已這樣做。拜登(Joe Biden)的理念是『中國製造』,我的理念是『美國製造』」。

Joe Biden’s agenda is Made in China. My agenda is Made in the USA.