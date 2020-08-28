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世銀暫停發布營商環境報告 傳中國等4國數據似被不當修改

國情動向 14:24 2020/08/28

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世界銀行周四（27日）表示，暫停發布《營商環境報告》（Doing Business），以調查數據違規問題。《華爾街日報》引述了解這項決定的人士透露，中國、阿塞拜疆、阿聯酋和沙特阿拉伯這4個國家的數據，似乎被不當修改。

世銀聲明，2017年10月和2019年10月發布有關報告的數據更改，有一些違規行為，數據更改與營商環境調研方法不符。

世銀正對最近5年《營商環境報告》的數據更改，進行系統審查和評估；又要求獨立內部審計部門對報告的數據收集、審查過程及保障數據完整性的控制措施，進行審計。

據報，世界銀行首席經濟學家兩年前首次提出擔憂，指《營商環境報告》很容易受到操縱。

該報告已成為對不同國家營商環境的首要國際排名，每年報告發布都吸引報道，被視為政府改善監管環境、爭取更高排名的動力。

據去年世銀發布的《 2020年營商環境報告》，改善最為顯著的經濟體是包括沙特阿拉伯、約旦、巴基斯坦、中國、印尼等。其中沙特阿拉伯躍升30位至第62位。

責任編輯：林佩怡

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