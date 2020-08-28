【內地水災】內地1.3萬戶人家 或因洪水重返貧困

內地持續多日的水災造成巨大民生損失。國務院扶貧辦表示，超過200萬貧困人口受到影響，接近1.3萬戶人家可能出現重返貧困的情況。各級政府特別是扶貧部門，已經把他們納入新的監測體系。

洪災影響民眾的房屋和生計

國新辦今日舉行新聞发布會，介紹消費扶貧行動有關情況。國務院扶貧辦副主任洪天雲介紹，洪災影響主要為三個方面：一是道路沖毀，產品運不出來，阻礙了正常的物資流通；二是民眾家里受洪災以後，部分人從城里回家去救災，影響收入；三是基礎設施，包括民眾的房屋也受到一些影響。

截止到8月21日，安徽省等9個省市嚴重洪澇災害涉及到了296個貧困縣，涉及的貧困村是15,336個，超過200萬貧困人口受到影響。特別是因災出現了13.7萬戶、40多萬人的飲水困難，同時有近萬戶3萬多人因為這次災害住房出現了問題。

到21號統計為止，90%得到解決，還有10%正在處置過程。各級政府，特別是扶貧部門采取有效措施，受災200多萬貧困人口中，已經把部分可能出現返貧的接近13,000戶，包括脫貧人口和邊緣人口，及時納入了新的監測體系中。

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洪天雲還提到，要充分利用後幾個月，特別是南方地區還可以補種、搶收等多種方式，把損失減少到最低限度。今年年底這些貧困家庭、貧困群眾，包括脫貧的，一定要穩定實現目標，不落一個。

另外，總理李克强也對社會救助工作，作出重要批示。據新華社27日報道，李克強表示，當前特別要針對疫情和洪澇災害等影響，加大對困難群眾的救助幫扶力度，做好低收入群體基本生活保障的相關工作，切實做到弱有所扶、難有所幫、困有所助、應助盡助，並強調「六穩」和「六保」。

責任編輯：尹航

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