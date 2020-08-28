【中美南海角力】中國學者警告 中美或因3種情況爆衝突

南海局勢持續緊張，中美軍事角力不斷，外界憂慮中美會否擦槍走火。頻繁披露美軍在東亞動態的中國「南海戰略態勢感知」平台計劃主任胡波表示，美軍還沒有做好在南海跟中國發生大規模衝突的準備，但對於中低烈度的衝突，可能會因3種意外情況而導致。

胡波表示，3種意外情形包括，美軍闖入中國南沙島礁12海里或領海被反制、美軍抵近偵察被驅離，以及在監視演習時擦槍走火。

美軍未準備好南海與中國大規模衝突

胡波接受鳳凰網節目「風向」專訪時說，目前沒有跡象表明美國要在南海「大幹一場」，中美雙方都承擔不起大規模衝突的後果，故所謂的美國要轟炸甚至佔領中國南海島礁，發生概率是比較低。

不過，他認為現在最可能出現因為意外事件導致的升級，而目前中美雙方每天在南海及周邊有數次海空相遇，大部分處置比較專業，但小部分比較危險。

胡波提到，

第一種情形是美軍執意闖中國的南沙島礁12海里和西沙的領海及內水，中國肯定會反制，這個對抗可能比較危險。例如2018年，美軍驅逐艦迪凱特號跟中國蘭州艦在南薰礁附近險釀衝突，最近距離僅41米。 第二種情形是抵近偵察，美國在中國近海抵近偵察確實頻次越來越高，而且烈度越來越強，如果離中國領空或海岸太近，中國肯定必須採取措施，往往是伴飛、警告或者驅離，過程中變數很多。2001年，美軍機在海南島70海里左右的地方偵察，與中國軍機相撞。 第三種情形，是美軍偵察監視演習時異常接近。2013年，遼寧艦編隊在南海演習時，美國軍艦遭解放軍軍艦近距離攔截。

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責任編輯：林佩怡

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