【美國大選】特朗普狂打3張中國牌：情報說北京想拜登贏

美國總統特朗普周四（27日）在共和黨全國代表大會的提名演說中，從民主黨總統候選人拜登親華、產業鏈撤出中國、新冠肺炎疫情責任等3方面，操作中國議題，重點打「中國牌」競爭連任意圖明確。其中他更稱，情報顯示中國想拜登贏。

其一：批評拜登親華

特朗普（Donald Trump）在演說中表示，他「有非常充分的消息」指出，中國希望拜登（Joe Biden）勝選，因為拜登為中國崛起喝采。

「選民從來沒有在兩個政黨、兩個願景、兩套哲學或兩種理念之間面臨更清楚的選擇。這場選舉將決定我們能否挽救美國夢，或我們是否讓社會主義理念破壞我們珍惜的運途」，他稱。

特朗普說，「拜登不是美國精神的救星......而且一有機會，他將破壞美國的偉大」。

美國CNN報說，目前不清楚特朗普所謂的消息來源為何，但最近情報界有評估報告說，中國偏好特朗普敗選，因為他「難以預測」且對中國採取許多行動。

其二：新冠肺炎疫情責任

特朗普在演說中，談到新冠肺炎時，不斷稱「中國病毒（China virus）」。特朗普宣稱，「最近幾個月，我們國家和世界其他地方，都受到百年一遇的疫情衝擊，中國讓疫情蔓延全球」。

特朗普在演說中又揚言，民主黨對手拜登是中國的傀儡，如果拜登當選，中國將控制美國，但他就會追究這場悲劇（疫情）的全部責任。

China would own our country if Joe Biden got elected. Unlike Biden, I will hold them fully accountable for the tragedy they caused.

其三：產業鏈撤出中國

特朗普談及貿易議題時，指稱拜登政見主打「中國製造」（Made in China），而他是「美國製造」（Made in the USA）。特朗普為強調他的論點，在演說中講了15次「中國」。

Joe Biden’s agenda is Made in China. My agenda is Made in the USA.

路透社報道，特朗普堅稱拜登在11月總統大選勝選的話，只會讓種族衝突和疫情問題惡化。

另外，特朗普試圖將拜登描繪成「激進左派」的支持者時，還扭曲了民主黨在一系列議題的政策立場，包括移民、槍枝、執法、墮胎及能源生產。

特朗普提到擁槍權時說，「如果左派掌權，他們將毀了郊區、沒收大家的槍枝，以及任命那些將抹滅憲法第2修正案和其他憲法自由的法官。」

拜登同日在推特回擊說。「當特朗普今晚說，大家在拜登治理下的美國不會安全，看看周遭捫心自問：你們覺得在特朗普治理下的美國有多安全？」

責任編輯：鄧國強