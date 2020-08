【美國大選】特朗普狂打3張中國牌：情報說北京想拜登贏

美國總統特朗普周四(27日)在共和黨全國代表大會的提名演說中,從民主黨總統候選人拜登親華、產業鏈撤出中國、新冠肺炎疫情責任等3方面,操作中國議題,重點打「中國牌」競爭連任意圖明確。其中他更稱,情報顯示中國想拜登贏。

其一:批評拜登親華

特朗普(Donald Trump)在演說中表示,他「有非常充分的消息」指出,中國希望拜登(Joe Biden)勝選,因為拜登為中國崛起喝采。

「選民從來沒有在兩個政黨、兩個願景、兩套哲學或兩種理念之間面臨更清楚的選擇。這場選舉將決定我們能否挽救美國夢,或我們是否讓社會主義理念破壞我們珍惜的運途」,他稱。

特朗普說,「拜登不是美國精神的救星......而且一有機會,他將破壞美國的偉大」。

美國CNN報說,目前不清楚特朗普所謂的消息來源為何,但最近情報界有評估報告說,中國偏好特朗普敗選,因為他「難以預測」且對中國採取許多行動。

其二:新冠肺炎疫情責任

特朗普在演說中,談到新冠肺炎時,不斷稱「中國病毒(China virus)」。特朗普宣稱,「最近幾個月,我們國家和世界其他地方,都受到百年一遇的疫情衝擊,中國讓疫情蔓延全球」。

特朗普在演說中又揚言,民主黨對手拜登是中國的傀儡,如果拜登當選,中國將控制美國,但他就會追究這場悲劇(疫情)的全部責任。

China would own our country if Joe Biden got elected. Unlike Biden, I will hold them fully accountable for the tragedy they caused.

其三:產業鏈撤出中國

特朗普談及貿易議題時,指稱拜登政見主打「中國製造」(Made in China),而他是「美國製造」(Made in the USA)。特朗普為強調他的論點,在演說中講了15次「中國」。

Joe Biden’s agenda is Made in China. My agenda is Made in the USA.

路透社報道,特朗普堅稱拜登在11月總統大選勝選的話,只會讓種族衝突和疫情問題惡化。

另外,特朗普試圖將拜登描繪成「激進左派」的支持者時,還扭曲了民主黨在一系列議題的政策立場,包括移民、槍枝、執法、墮胎及能源生產。

特朗普提到擁槍權時說,「如果左派掌權,他們將毀了郊區、沒收大家的槍枝,以及任命那些將抹滅憲法第2修正案和其他憲法自由的法官。」

拜登同日在推特回擊說。「當特朗普今晚說,大家在拜登治理下的美國不會安全,看看周遭捫心自問:你們覺得在特朗普治理下的美國有多安全?」

責任編輯:鄧國強