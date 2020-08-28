【中美角力】華春瑩以八爪魚諷美「長臂管轄」 一日5文轟美國打遏

中美關係僵持，美國接連對華祭出制裁大棒之際，中國外交部發言人華春瑩昨天（27日）在Twitter上，連發5文表達對美國多方面施壓的不滿，其中一篇配以「戴着美國國旗帽子的八爪魚形象」漫畫，諷刺美國熱衷於打遏外國企業，及派出戰機和軍艦對別國實施「長臂管轄」。

正值美國威脅封殺TikTok及微信等、宣布就南海問題制裁包括中交建在內24家中企、美國軍機被指闖入解放軍實彈演習區，華春瑩在Twitter發文寫道：「美國的手臂也太太太太太長了，伸得太遠以至延伸到外國企業在其領土上從事正常活動的範圍！那八爪魚般的長臂應該先把自己的戰機和軍艦從別國門口拉走！」

帖文配以「戴着美國國旗帽子的八爪魚形象」漫畫。

▲ 華春瑩Twitter圖片

華春瑩亦連發多文，對特朗普政府作出批評，包括轉發上海美國商會的調查顯示，近9成受訪在華美企認為，美封殺WeChat將損害其業務。

批美國成為民主、法治、世界和平最大威脅

華春瑩並稱，華盛頓的信息似乎很明確：只要中國政府堅持其發展道路的獨特性，任何來自中國的事，即使不是「邪惡」，也會自動被貼上「威脅」的標籤。華春瑩批評，美國全面打遏中國，正在走上自我欺騙和孤立的道路。

此外，華春瑩指斥，長期以來，一些美國政客將自身的政治利益置於人民及國際法之上，認為美國曾經是「民主燈塔」，但如今已成為真正民主、法治和世界和平的最大威脅。

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責任編輯：馬佩君

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