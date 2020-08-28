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離岸人民幣升穿6.86關口 三大因素促升值

經濟脈搏 17:29 2020/08/28

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中美貿易會談後，人民幣持續升值。離岸人民幣今日升破6.86關口，在岸價則升破6.87關，分析認為，美元走弱、中國經濟復甦、人民幣資產吸引力提升是促使人民幣升值的三大原因。

人民幣兌美元中間價今日報6.8891，較上日升12點子，連升4日，續創逾7個月新高。

在岸人民幣兌美元（CNY）收報6.8651，較上日升值143點子，連升6日且再創1月20日以來逾七個月新高。離岸人民幣（CNH）現報6.8568，較上日大升276點，連破6.88、6.87、6.86關口。

5月下旬以來，美元指數開啟跌勢，8月中旬一度跌至92.12點，創2018年5月初以來新低。目前，美元指數仍在底部震盪，位於兩年多來低位。

中國經濟持續從疫情之後復甦，中外利差持續處於高位也使得人民幣資產吸引力提升。以中美利差為例，截至8月26日，中美10年期國債利差達236基點。 Wind數據顯示，2020年7月末，境外機構累計持有2.67萬億元中國債券，較2019年末增加4847億元。

8月中旬，中國人民銀行在香港成功發行300億元人民幣央行票據。人行表示，此次發行受到境外投資者廣泛歡迎，投標總量接近發行量的2.1倍，表明人民幣資產對境外投資者具較強吸引力。

責任編輯：蒯宇澄

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