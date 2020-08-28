收購TikTok是香餑餑還是燙手山芋？美媒指潛在買家面臨3個風險

收購TikTok的結局似乎即將落幕，據傳有意收購的公司包括微軟（Microsoft）、甲骨文（Oracle）和推特（Twitter）等。不過，最後的贏家拿到的究竟是香餑餑還是燙手山芋，仍需觀察。

美媒稱 買家或因此項交易而被報復

據華爾街日報報道，無論誰最終購得TikTok的美國業務，都可能不得不應對由此帶來的後果。

首先就是面臨同類應用程序的競爭。就在美國總統特朗普威脅禁止TikTok的同時，Facebook也在推出新的Reels服務，旨在與之競爭。

而且，TikTok雖然是熱門應用程序，但它的風潮不知會持續多久。有數據顯示，在美國，TikTok的下載人次有1.65億之多。但自特朗普政府8月6日發布行政令以來，TikTok在美國的下載量較行政令發布前三周內的下載量下降19%。

另外，買家還可能因為在美國政府促成的交易中扮演的角色而在中國面臨報復，尤其是在特朗普提出讓政府分一杯羹的想法之後。報道最後稱，TikTok雖說是一項熱門資產，但有可能已經熱成了燙手山芋。

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微軟股價周四上午走高，而甲骨文公司的股價則出現下滑。在確認與微軟合作競購後，零售巨頭沃爾瑪(WalMart)股價上漲超過5%。自8月1日其潛在買家角色首次被報道以來，微軟股價已上漲近10%。

責任編輯：尹航

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