【糧食安全】吉林糧庫競拍玉米有大量蟲眼 中儲糧方面介入處理

內地糧食安全備受關注之際，內地傳媒報道，吉林大安一糧庫競拍玉米，被發現有大量蟲眼。涉事的中儲糧大安直屬庫有限公司相關負責人證實，有關玉米確實有生蟲、有蟲眼的情況，糧庫正在噴藥滅蟲。另外中儲糧吉林分公司方面表示，將介入處理此事。

《新京報》報道，來自黑龍江大慶的糧食商人楊錦，上月23日在國家糧食交易中心平台上看到，中儲糧吉林大安糧食中心庫燒鍋鎮糧庫有玉米競拍，起拍價每噸1690元（人民幣，下同）。

▲ 玉米遍布蟲眼

楊錦認為，1690元每噸的起拍價屬於低價，於是經過多輪競價，最終以每噸2100元的價格成功拍下。據合同顯示，此次競拍共花費840多萬元，標的物是玉米4000噸，其中手續費6720元。

倉庫地板有黑色小蟲爬動

據了解，楊錦拍得的玉米於2015年出產，屬於二等糧，為國家臨時儲存糧食。楊錦本月16日租下兩輛大貨車，與3位親屬到糧庫提糧，但裝車時發現大量玉米都有蟲眼，並且夾雜著許多活蟲。報道形容，楊錦提供的影片顯示，倉庫地板有黑色小蟲爬動，從倉庫向外運輸玉米的傳送帶上，遺落的玉米顆粒上分布著大大小小的蟲眼。楊錦批評，這哪是二等糧，明顯不符合國家標準。因玉米問題，他一直沒有能夠正常提取。

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中央儲備糧大安直屬庫有限公司相關負責人承認，楊錦競拍下的玉米，部分有蟲眼問題，並且儲存玉米的倉庫內有活蟲。由於目前只檢測完成糧庫表層1米深的玉米，不完善粒含量達到9%（二等糧標準為6%），尚未對更深層玉米檢測，無法判定整個倉庫糧食是否符合標準要求。

糧庫噴藥滅蟲

他又稱，現在噴藥滅蟲，噴完藥再放置約半個月就可以出庫。他解釋，殺蟲藥物不是直接噴灑在玉米，而是倉庫四周的牆壁上，不影響玉米二次加工製作成飼料餵豬、雞等。

楊錦目前面臨蝕本風險。他稱，兩輛貨車無法拉貨，自己需要賠償貨車司機2000元；住宿、交通購糧申請的貸款嚴重吃不消。據購銷合同，倉庫每天出庫量為500噸，楊錦要在10月6日前將本金和利息償還給銀行，楊錦擔心自己陷入債務漩渦，認為糧庫方應當承擔其部分損失。中儲糧吉林分公司方面表示，將介入處理此事。

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責任編輯：林佩怡

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