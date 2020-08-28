【安倍辭職】安倍近8年首相任期　中日關係如過山車（新增外交部回應）

被視為傾向左翼的安倍晉三，一共兩度當日本首相，第一個任期是2006年9月26日至07年9月26日，剛好一年。第二個任期則是2012年12月26日起的近8年之久，成為日本歷史上任期最長的首相。而這8年，中日關係如過山車，起起伏伏。

外交部：願繼續推動中日關係发展

在北京，外交部發言人趙立堅表示，安倍晉三辭職一事是日本的內部事務，中方不做評論。他又稱，中日兩國互為近鄰，中方願與日方一道，繼續推動中日關係发展。

2012年10月17日，預期即將任首相、時任日本自民黨總裁的安倍晉三參拜了靖國神社，令中日關係惡化。

安倍晉三重新上台執政後，附和美國奧巴馬政府「重返亞太」、鞏固軍事同盟、並遏制中國的策略，中日關係逐步向壞。

2012年將任首相時拜靖國神社

其後，安倍帶領的自民黨提出修憲，更改憲法解釋，主張取消否定「集體自衛權」的條文，即允許日本自衛隊到海外部署。這些親美遏華的外交安全政策，構成了對中國安全形勢的挑戰，兩國關係進一步惡化。

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另外，在歷史問題方面，2013年12月26日，安倍晉三上任後首次參拜靖國神社，質疑日本二戰「侵略」之性質，並再次修改教科書，這也促使中日關係的惡化。

但中日關係在2015年出現轉機，停止三年的中日韓領導人會議在韓國首爾重新啟動召開，中國國務院總理李克強、日本首相安倍晉三、時任南韓總統朴槿惠出席會議。

2018年5月9日，中國國務院總理李克強應日本首相安倍晉三的邀請，正式訪問日本，出席中日韓領導人會議和《中日和平友好條約》締結40周年紀念活動等。這是李克強出任國務院總理後首次訪問日本，亦是自2011年5月時任總理溫家寶訪日後，再有中國總理到訪日本。

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安倍晉三2018年10月應李克強邀請，於25日至27日對中國進行正式訪問。內地媒體形容安倍訪華是兩國關係回到正軌的標誌事件。

2015年成中日關係改善轉捩點

中國國家主席習近平2018年11月30日在二十國集團（G20）布宜諾斯艾利斯峰會期間，會見日本首相安倍晉三。至2019年8月8日，中國外交部官網發佈公告稱中日雙方將於8月10日在日本舉行新一輪中日戰略對話。這是雙方自2012年6月以來，時隔7年以來的首次戰略對話。

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2019年12月24日，日本首相安倍晉三訪問中國四川成都，與中國國務院總理李克強、韓國總統文在寅共同出席第八次中日韓領導人會議。

但踏入2020年新冠肺炎疫情爆發後，中日關係出現微炒變化。而中方推動「港區國安法」的做法，引起美英等西方國家關注後，安倍晉三也罕有地於6月8日再就香港局勢表態，稱深切關注，談及一國兩制原則的重要性。中方為此作出反駁。

隨著安倍辭職，誰接任首相，或許會對中日關係走向有所啟示。

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責任編輯：鄧國強

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