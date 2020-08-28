  • 30°C
香港時間 : 2020828日 (五) 18:32
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 晶片 5G 內循環 新冠肺炎 港區國安法 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【安倍辭職】安倍近8年首相任期　中日關係如過山車（新增外交部回應）

國情動向 18:24 2020/08/28

分享：

被視為傾向左翼的安倍晉三，一共兩度當日本首相，第一個任期是2006年9月26日至07年9月26日，剛好一年。第二個任期則是2012年12月26日起的近8年之久，成為日本歷史上任期最長的首相。而這8年，中日關係如過山車，起起伏伏。

外交部：願繼續推動中日關係发展

在北京，外交部發言人趙立堅表示，安倍晉三辭職一事是日本的內部事務，中方不做評論。他又稱，中日兩國互為近鄰，中方願與日方一道，繼續推動中日關係发展。

2012年10月17日，預期即將任首相、時任日本自民黨總裁的安倍晉三參拜了靖國神社，令中日關係惡化。

安倍晉三重新上台執政後，附和美國奧巴馬政府「重返亞太」、鞏固軍事同盟、並遏制中國的策略，中日關係逐步向壞。

2012年將任首相時拜靖國神社

其後，安倍帶領的自民黨提出修憲，更改憲法解釋，主張取消否定「集體自衛權」的條文，即允許日本自衛隊到海外部署。這些親美遏華的外交安全政策，構成了對中國安全形勢的挑戰，兩國關係進一步惡化。

【安倍辭職】安倍晉三宣布辭任日本首相

【安倍辭職】安倍晉三自17歲患潰瘍性結腸炎持續48年

另外，在歷史問題方面，2013年12月26日，安倍晉三上任後首次參拜靖國神社，質疑日本二戰「侵略」之性質，並再次修改教科書，這也促使中日關係的惡化。

但中日關係在2015年出現轉機，停止三年的中日韓領導人會議在韓國首爾重新啟動召開，中國國務院總理李克強、日本首相安倍晉三、時任南韓總統朴槿惠出席會議。

2018年5月9日，中國國務院總理李克強應日本首相安倍晉三的邀請，正式訪問日本，出席中日韓領導人會議和《中日和平友好條約》締結40周年紀念活動等。這是李克強出任國務院總理後首次訪問日本，亦是自2011年5月時任總理溫家寶訪日後，再有中國總理到訪日本。

【安倍晉三辭職】首相辭職對日本樓市有何影響？

【日本首相】安倍晉三宣布辭任首相　承認潰瘍性大腸炎復發需接受治療

安倍晉三2018年10月應李克強邀請，於25日至27日對中國進行正式訪問。內地媒體形容安倍訪華是兩國關係回到正軌的標誌事件。

2015年成中日關係改善轉捩點

中國國家主席習近平2018年11月30日在二十國集團（G20）布宜諾斯艾利斯峰會期間，會見日本首相安倍晉三。至2019年8月8日，中國外交部官網發佈公告稱中日雙方將於8月10日在日本舉行新一輪中日戰略對話。這是雙方自2012年6月以來，時隔7年以來的首次戰略對話。

【港區國安法】安倍擬主導G7發表涉港聲明 中國外交部：嚴重關切

【新冠肺炎】安倍稱病毒「從中國擴散到世界」 趙立堅：政治盲從不應凌駕科學

2019年12月24日，日本首相安倍晉三訪問中國四川成都，與中國國務院總理李克強、韓國總統文在寅共同出席第八次中日韓領導人會議。

但踏入2020年新冠肺炎疫情爆發後，中日關係出現微炒變化。而中方推動「港區國安法」的做法，引起美英等西方國家關注後，安倍晉三也罕有地於6月8日再就香港局勢表態，稱深切關注，談及一國兩制原則的重要性。中方為此作出反駁。

隨著安倍辭職，誰接任首相，或許會對中日關係走向有所啟示。

暗促勿站隊美國？習近平晤安倍：日本應恪守原則

安倍晤習近平：憂心香港局勢 強調一國兩制很重要

責任編輯：鄧國強

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

立即訂閱 讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

疫情 一國兩制 經濟 外交 軍事 辭職 溫家寶 安倍晉三 習近平 中日關係

下一篇文章

【中美角力】華春瑩以八爪魚諷美「長臂管轄」 一日5文轟美國打遏
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【華為5G】加拿大實際已排除華為5G　只是杜魯多難啟齒
【華為5G】加拿大實際已排除華為5G　只是杜魯多難啟齒
【中美晶片戰】美謀全面封殺中國晶片產業 升級出口管制　
【中美晶片戰】美謀全面封殺中國晶片產業 升級出口管制　
中國南海試射「航母殺手」導彈 警告美國勿介入
中國南海試射「航母殺手」導彈 警告美國勿介入
【中美南海角力】美國就南海問題　制裁24間中國企業（附名單連結）
【中美南海角力】美國就南海問題　制裁24間中國企業（附名單連結）
【中美5G角力】美國猛打華為 歐洲5G大計「陷煉獄」
【中美5G角力】美國猛打華為 歐洲5G大計「陷煉獄」
【中美角力】美國制裁涉南海中企 商務部研究院：中國迴避態度已不管用
【中美角力】美國制裁涉南海中企 商務部研究院：中國迴避態度已不管用