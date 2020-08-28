▲ 【華為5G】法當局5G安全要求 電信商分批拆3000華為天線

法國布依格電信（Bouygues Telecom）今天表示，將遵照政府針對5G安全的要求，於2028年前拆除在「人口高度稠密地區」的3000座中國華為公司所製天線。

布依格電信總裁魯塞（Olivier Rousset）在電話會議中說，「到2028年，我們在人口高度密集地區將不再會有華為的天線」，這表示全法大約2萬1500座天線中，將有3000座拆除。

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畢博管理諮詢公司（Bearing Point）電信專家佘瓦里耶（Sylvain Chevallier）說，「政府決定務實處理」這個問題，「讓電信商有時間能夠調整」，「但最終的結果顯而易見，法國的5G網路將不再有華為的設備。」

拆卸工程分階段 2028年完成

外電指，此舉乃因美國對各盟友施加壓力，必須在最新的網絡基礎設施中排除華為。華為是世界第2大手機製造商，也是5G設備的領導品牌。

美國宣稱，華為等中國公司都是當局的情報偵蒐工具，但中國否認此說。

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布依格電信並未在巴黎使用華為天線，如今也不得在史特拉斯堡（Strasbourg）、布勒斯特（Brest）、土魯斯（Toulouse）和勒恩（Rennes）使用華為的設備，因為這些城市是戰略性軍事設施或網路安全設施的所在地。

布依格電信在其他4個未透露的城市得以繼續使用華為5G天線直到2023年，在另外9個城市則得以用到2025年。至於在其他人口密集區，暫定使用期限截至2028年。

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責任編輯：鄧國強

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