【中美角力】美國防部擴大制裁中企  中交建等11企業列入名單（附名單）

美國國防部擴大制裁中國企業的名單，新增11間公司，包括中國交通建設（1800）、中國三峽集團、中國中化集團、中國東方紅衛星等公司，指控這些公司由解放軍所擁有或控制，以應對中國軍民融合發展戰略。

被納入名單的企業，不會即時面臨制裁或懲罰，但在1999年所訂立的《國防授權法》規定，授權總統可以對在美國營運的企業，採取措施，包括調查、禁制及沒收所有資產，相信今次的做法，是為將來可能進行的制裁鋪路。

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美國國防部周五宣布，美國政府已認定包括建築巨頭中國交通建設集團在內的另外11家中國企業為中國軍方擁有或控制，此舉將為出台新一輪制裁鋪路。

今年早些時候，美國國防部已認定20家中國頂尖企業為直接或間接在美國運營的中國軍事公司，包括那些由中國解放軍「擁有或控制」的、提供商業服務、製造、生產或出口的公司。

美國周三（26日）宣布將24間中國企業列入實體清單，原因是涉及幫助中國軍方在南海修建人工島等，又將限制相關個人簽證。在北京，外交部發言人趙立堅批評，美方「非法制裁」毫無道理，粗暴干涉中國內政，中方將採取堅定措施，維護企業個人的合法權益。

他指出，中方企業和個人參與本國相關建設，而對其「非法制裁」毫無道理，斥美方此舉粗暴干涉中國內政，違反國際法和國際相關準則，完全是霸道邏輯，強權政治。

他說，中方對此堅決反對，並敦促美方糾正錯誤，立即停止干涉中國內政。中國將採取堅定措施，堅決維護本國企業和個人的合法權益。

最新被美國防部列入中共軍事企業名單的公司有：

中國交通建設公司（China Communications Construction Company (CCCC)）

中國運載火箭技術研究院（China Academy of Launch Vehicle Technology (CALT)）

中國東方紅衛星股份有限公司(China Spacesat)

中國聯合網絡通信集團有限公司（China United Network Communications Group Co Ltd）

中國電子股份有限公司（China Electronics Corporation (CEC)）

中國化工集團有限公司（China National Chemical Engineering Group Co., Ltd. (CNCEC) ）

中國化工集團公司（China National Chemical Corporation (ChemChina)）

中化集團有限公司（Sinochem Group Co Ltd）

中國建築集團有限公司（China State Construction Group Co., Ltd.）

中國三峽集團有限公司(China Three Gorges Corporation Limited)

中國核工程建設總公司（China Nuclear Engineering & Construction Corporation (CNECC) ）

責任編輯：鄧中建

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