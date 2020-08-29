【王毅訪歐】王毅向法總統轉習近平口信  法5G仍傾向用歐洲產品

▲ 中國國務委員兼外長王毅（左一）在法國巴黎會見法國總統外事顧問博納（右一）。

正在法國訪問的國務委員兼外長王毅，與法國總統馬克龍會面，他向馬克龍轉達國家主席習近平的口信，並轉交習近平送贈對方的書籍。

王毅表示，中方願同法方認真落實兩國元首達成的重要共識，深化中法全面戰略夥伴關係，加強協調合作，早日徹底戰勝疫情，反對將疫情政治化和病毒標籤化，又強調中歐始終是合作夥伴，不是競爭對手，雙方共識遠大於分歧，中歐應共同維護多邊主義理念，維護國際關係基本準則，共同站在歷史的正確一邊。

馬克龍表示，願意深化兩國抗疫合作，同中方進一步推進全面戰略夥伴關係，共同支持多邊主義，在公共衛生、氣候變化等問題上加強溝通協作，又說期待早日再次訪華。

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此外，王毅也與法國總統外事顧問博納會面。王毅表示，在疫情防控常態化下，雙方應用好快捷通道，有序恢復人員交往，推進藥物和疫苗研發合作。

他又指中歐作為世界上的獨立力量，共同利益遠大於分歧，中歐是夥伴，不是對手，在當前單邊主義、保護主義抬頭形勢下，中歐應當攜手舉起多邊主義的旗幟，共同維護國際體系、國際秩序和自由貿易體制；中方願同法方和歐方謀劃下階段高層交往，推進應對氣候變化等領域合作，並於年內完成中歐投資協定談判，推動中歐關係取得更大發展。

法國總統馬克龍法國漢學家皮埃爾·比卡爾(Pierre Picquart)表示，王毅訪法是在電信運營商布衣格電信（Bouygues Telecom）宣布拆除3000個華為公司製造天線的第二天。馬克龍28日在總統新聞協會上也表示，歐洲工業的安全性十分重要。

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總統馬克龍在記者會上並沒有明確指出要排除華為。但馬克龍表示，在新一代電信技術上，我們不是要像美英那樣排斥華為這樣的企業，一個企業，不論它國籍都不是被排斥的目標。但出於歐洲主權政策和網絡安全可靠性考慮，愛立信和諾基亞兩個歐洲供應商可以給我們提供歐洲工業的解決方案。

法國總統馬克龍28日在總統新聞協會上還表示，最關鍵、最具戰略性的領域，我們尋求歐洲解決方案，這很正常。

法國是中國外長王毅尋訪歐洲第四站。在和法國外長勒德里昂會晤之後，王毅周日將在法國國際關係與戰略研究院（IRIS）發表講話，講話核心內容將為戰略對話。

中國國務委員兼外長王毅，8月25日起，一連八日到訪意大利、荷蘭、挪威、法國、德國五國。7月初，德國正式接替克羅地亞成為新一屆歐盟理事會輪值主席，這也是德國總理默克爾在總理任內德國第二次出任歐盟輪值主席國。

責任編輯：鄧中建

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