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【華為5G】任正非：美國政客希望我們死  求生使華為振奮起來

經濟脈搏 14:33 2020/08/29

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上海交通大學微信公眾號今（29）日披露華為創辦人任正非7月29日至31日在上海交通大學、復旦大學、東南大學、南京大學座談時的發言紀要。

任正非說，華為想點燃5G這個燈塔，但剛剛擦燃火柴，美國就一個大棒打下來，把我們打昏了，開始還以為華為的合規系統出了什麼問題，在反思；結果第二棒、第三棒、第四棒……打下來，我們才明白，美國的一些政治家希望我們死。

任正非表示，求生的欲望使華為振奮起來，尋找自救的道路。無論怎樣，華為永遠不會忌恨美國，那只是一部分政治家的衝動，不代表美國企業、美國的學校、美國社會。華為仍然要堅持自強、開放的道路不變。「你要真正強大起來，就要向一切人學習，包括自己的敵人」。

【華為風暴】任正非罕見密集訪上海江蘇4名校 傳遞兩大訊號

一文看懂任正非點睇中國未來：國家前途在開放　民粹主義害國

任正非還表示，中國需要創新，找到一個一個的機會點。若果我們把英國工業革命的指數定為100的話，美國今天是150，我國是70，中國缺的30%是原創，原創需要更嚴格的知識產權保護。沒有原創就會陷入中等收入陷阱，房屋、汽車……都會飽和的，飽和以後如何發展？不發展，一切社會問題都會產生。

面對美國的打壓，任正非指，公司過去是依托全球化平台，集中精力十幾年攻擊同一個「城牆口」，取得了一點成功。華為過去的理論基地選在美國，十幾年前加大了對英國和歐洲的投入，後來又增加了日本、俄羅斯的投入。美國將我們納入實體清單後，華為把對美國的投資轉移到俄羅斯，加大了俄羅斯的投入，擴大了俄羅斯的科學家隊伍，提升了俄羅斯科學家的工資。

任正非最後指，他希望十年、二十年後，中國的大學擔負起追趕世界理論中心的擔子來。「我們國家有幾千年儒家文化的耕讀精神，現在年輕媽媽最大的期望是教育孩子，想學習，想刻苦學習，這都是我們這個民族的優良基礎，我們是有希望的。中國是可以有更大作為的。」

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【華為5G】任正非密談曝光：華為處戰時狀態 他以這段影片激勵下屬（有片）

對於美國持續升級對華為晶片供應的封殺，華為將如何因應的問題，華為消費者業務CEO余承東表示，我們正在想辦法。

至於鴻蒙OS使用在手機上的時間點，余承東說，今年先不發布這個計畫，明年有可能。這意味鴻蒙OS版本手機不會在下個月召開的華為開發者大會上發布。去年8月，華為開發者大會上正式發布作業系統鴻蒙OS，搭載鴻蒙的第一款硬體是榮耀智慧螢幕。

責任編輯：鄧中建

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