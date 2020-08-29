【中美南海角力】解放軍演習最後一天  美軍4軍機出動偵察

▲ 美軍RC-135S偵察機（資料圖片）

解放軍南海軍演今天進入最後一天，但中國「南海戰略態勢感知」平台指稱，美軍截至中午前至少有4架軍機飛入南海空域，被認為創下近期紀錄，內地官媒指為「變本加厲」。

解放軍今個月先後在台灣海峽、台灣南北兩端、東海、黃海、渤海及南海進行軍事演習及實彈射擊演練，其中在黃海、渤海及南海的演練仍在進行；環球時報報道，根據「南海戰略態勢感知計畫」平台披露的資訊顯示，今天上午飛入南海的4架美國軍機，分別為1架EP-3E電子偵察機、2架P-8A反潛巡邏機，以及1架KC-135R空中加油機。

根據海南海事局發布的「瓊航警0078號令」，今天是海南島東南海域舉行演習的最後一天。

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報道指出，目前無法確認的是，今天同一時間內，是否有其他未被ADS-B訊號追蹤的美軍飛機，在南海上空活動。而這4架軍機中的KC-135R加油機，目前也無法確認是否在為其餘3架軍機，進行空中加油預備。

根據報道，8月受颱風影響，美國軍機進入南海空域偵察的頻率和次數，較7月有所下降。但自8月20日前後起，美軍就恢復了在南海的常態化空中偵察。而美軍這些行動，應與解放軍在南海的相關演習有關。

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對於4架美國軍機現身南海上空，環球時報以「南海軍演最後一天，美軍空中偵察變本加厲」為標題作註解。而有中國專家認為，4架美國軍機同時現身南海，已創下近期已知紀錄。

另外，平台指，一艘長250多米的美國艦艇，昨日現身台灣東部外海，並公布衛星照片，美軍「美國號」兩棲攻擊艦昨日在社交網頁上載多張照片，顯示正在海上進行任務與訓練，但並未透露確切時間及位置。

美軍艦機近期加強在南海及台海一帶的活動，近日並派出U2等偵察機，飛入或抵近解放軍軍演的禁飛區，國防部及外交部譴責美方進行赤裸裸挑釁；報道指，解放軍日前向南海發射有「航母殺手」之稱東風21D及東風26B反艦彈道導彈，向美軍作出威懾。

早前，外交部發言人趙立堅指出，一段時間以來，美國頻頻大規模派遣先進軍艦、戰機、偵察機不遠萬裡到南海炫耀武力，大搞軍事挑釁，損害中國主權和安全利益。美國是南海和平穩定的破壞者和麻煩制造者，國際社會對此有目共睹。美方應該停止在南海興風作浪，挑撥離間，為維護地區和平穩定發揮建設性作用。

責任編輯：鄧中建

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