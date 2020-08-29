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【新冠肺炎疫情】內地增9例境外輪入病例  北京59萬中小學生今復課

社會熱點 15:46 2020/08/29

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北京59萬中小學生率生開學。

據國家衛生健康委員會官方網站消息，昨日（28日）31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例9例，均為境外輸入病例（上海3例，福建2例，廣東2例，四川2例）；無新增死亡病例；無新增疑似病例。

當日新增治愈出院病例35例，解除醫學觀察的密切接觸者1286人，重症病例與前一日持平。

境外輸入現有確診病例188例（其中重症病例4例），無現有疑似病例。累計確診病例2473例，累計治愈出院病例2285例，無死亡病例。

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此外，8月29日（周六）起，北京市1595所中小學將陸續開學，全市小學一年級，初一年級、初三年級，高一年級、高二年級、高三年級開學。率先開學的六個年級學生約59萬人。

有學生形容心情激動，已帶備足夠的防疫用品，有家長說不太擔心疫情反彈再導致停課。 

據了解，為了應付大批學生復課，8月29日當天，北京市公安局共出動上勤警力3100餘名，出動巡邏車1200餘輛，動員校園內外部群防群治力量12000余人，強化校園及周邊地區巡邏防控和秩序疏導維護，形成了全警動員的立體防護體系，全力保障學校開學的絕對安全。 

責任編輯：鄧中建

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