【中美角力】中國籍研究員加州被起訴 涉嫌輸出美敏感軟體

美國司法部今天表示，一名中國籍的加州大學研究員在美國聯邦調查局（FBI）調查一起事涉敏感軟體可能傳輸到中國的案件時，涉嫌破壞電腦硬碟，已將他拘捕並加以起訴。

路透社報道，司法部發布聲明說，住在加州艾罕布拉（Alhambra）、29歲的關磊（Guan Lei，音譯）是加州大學洛杉磯分校（UCLA）研究員，上月有人看見他將一個壞掉的電腦硬碟棄置在公寓外的垃圾桶。

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起訴說還稱，關磊因可能將敏感的美國軟件或技術資料移轉到中國的國防科技大學(NUTD)及不實地否認他和中國軍方有關。關磊後來承認曾經參與過軍事訓練，並在國防科技大學學習期間穿著軍裝。

司法部並未透露調查何時展開。

聲明說，關磊今天首度出庭，預計下月17日傳訊。破壞證據的重罪最高可判處聯邦監獄20年徒刑。

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近月來，多名中國籍學者及學生被美國指與中國軍方有關而被起訴。外交部發言人華春瑩早前回應稱「一段時間以來，美方在中美人文交流領域採取了一系列消極錯誤言行。近日，多名中國留學人員在出境回國時被美方執法人員無故長時間盤問並檢查隨身攜帶的電子設備，部分人員的全部電子設備被無理扣押。據媒體報道，美政府還將取消數千名中國留學生簽證。」

她還說，美方以所謂軍方背景理由抓扣回國中國留學人員，這是對中國在美留學人員合法權利的嚴重侵害，是一種赤裸裸的政治迫害。美方強調「軍官」背景，無非就是要把中方有關人員妖魔化、標籤化。

責任編輯：鄧中建

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