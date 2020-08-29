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山西襄汾聚仙飯店坍塌   已致5人死亡尚有4人被埋（有片）

社會熱點 16:55 2020/08/29

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山西省一家飯店今（29日）上午發生坍塌事故，造成至少5人死亡及1人重傷，現場仍有約4人被埋，持續搜救中。

綜合內地媒體報導，山西省臨汾市襄汾縣聚仙飯店的宴會廳，今上午9時許發生坍塌事故，估計有37人被埋。襄汾縣應急管理局表示，目前已救出33人，其中5人死亡、1人重傷。救援行動仍在持續進行。

由現場影片可見，坍塌事故發生後，飯店的建築結構仍然不太穩定，搜救人員進行救援時，現場一度傳出牆壁再度坍塌的聲響，讓現場人員急得大喊「撤出去，撤出去」。

據中新社報道，聚仙飯店宴會廳坍塌事故發生後，襄汾縣成立了現場救援指揮部，由縣委書記劉浩和縣長白建成任指揮長，下設綜合協調組、搶險救援組、醫療救治組、安全保衛組、險情監測組、後勤保障組、善後處置組等工作組。

目前，預計被困人員37人左右。現已搶救出被困人員33人，其中5人死亡、1人重傷。重傷人員正在全力搶救。

責任編輯：鄧中建

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