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習近平提新時代治藏方略  須鑄牢中華民族共同體意識

國情動向 17:39 2020/08/29

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新華社報道，中共中央昨天起一連兩天召開中央第7次西藏工作座談會。中共總書記習近平發言時提出「十個必須」治藏方略，強調「鑄牢中華民族共同體意識」，並力推「藏傳佛教中國化」。

據新華社發布的通稿，習近平在會中強調，中共中央歷來高度重視西藏工作，改革開放以來先後召開6次西藏工作座談會，每次都根據現實情況作出重大決策部署。面對新形勢、新任務，必須全面貫徹「新時代黨的治藏方略」，「鑄牢中華民族共同體意識」。

不同於2015年的「六個必須」，習近平這次的「十個必須」治藏方略，雖未述及「堅持對達賴集團鬥爭的方針政策不動搖」，但提出「必須把維護祖國統一、加強民族團結作為西藏工作的著眼點和著力點」、「必須統籌國內國際兩個大局」、「必須堅持我國宗教中國化方向」等。

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習近平也進一步提到，要加強對群眾的教育引導，廣泛發動群眾參與「反分裂鬥爭」，形成維護穩定的銅牆鐵壁。

他並要求，重視加強學校思想政治教育，把愛國主義精神貫穿各級各類學校教育全過程，「把愛我中華的種子埋入每個青少年的心靈深處」；同時「不斷增強各族群眾對偉大祖國、中華民族、中華文化、中國共產黨、中國特色社會主義的認同」。

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習近平也要求「積極引導藏傳佛教與社會主義社會相適應，推進藏傳佛教中國化」。

中共當局自1980年至今已召開7次西藏工作座談會。據報導，這次會議由中國國務院總理李克強主持，中共政治局常委、全國政協主席汪洋，以及在京中央政治局委員、中央書記處書記等官員出席。

此外，中共西藏黨委書記吳英杰近日在一場會議中下令，教育引導各族民眾「感黨恩、聽黨話、跟黨走」，與14世達賴喇嘛「劃清界限」，並要「引導信教群眾理性對待宗教、淡化宗教消極影響」。

責任編輯：鄧中建

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