【弘芯財困】弘芯全國唯一7納米光刻機被抵押　國產芯片進化恐遇阻

中美科技戰白熱化，中國政府著力扶植國產芯片（台灣稱晶片）企業崛起，期望實現中國芯片產業自力更新。但在此關鍵時刻，號稱投資人民幣逾千億元（人民幣，下同）的芯片項目武漢弘芯，最近面臨資金鏈斷裂、可能會爛尾；而該項從荷蘭購入、目前是國內唯一一部的7納芯片光刻機，還未使用已遭抵押。

國產芯片的「進化」換代會否因此受阻備受關注。

財新網等內地媒體日前報道，武漢市東西湖區政府早在7月30日發布的「上半年東西湖區投資建設領域經濟運行分析」文件中已指出，武漢弘芯項目存在較大資金缺口，隨時面臨資金鏈斷裂導致項目停滯的風險。

武漢弘芯半導體制造有限公司成立於2017年11月，主攻邏輯芯片和系統集成，鎖定14納米以及7納米以下先進邏輯工藝晶圓製造服務，是武漢當地發展半導體業的重大項目。

弘芯擁有全國唯一7納米芯片光刻機

武漢弘芯是由台積電前共同營運長蔣尚義擔任執行長，擁有中國國內唯一一台能生產7納米的ASML高級光刻機。

武漢弘芯資金鏈崩裂 中國芯片熱潮被指現警號

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但最新消息是，這台光刻機在弘芯出現財務危機後已抵押給銀行，作爲借貸5.8億元的抵押品。報道指，該光刻機顯示出全新未用的狀態。

根據公開報道，中國的芯片製程目前處於14納米製程，有能生產的企業只有中芯（00981）等；弘芯當日購入荷蘭ASML的7納米芯片光刻機，就是要參與國家戰略，推動中國芯片製程升級一代到7納米；詎料尚未實弘芯已陷困、相關7納米芯片生產機械未投產已被抵押。

值得注意是，美國歇力遏制中國高新科技產業的背景下，中國往後再購入芯片光刻機，恐要面對更多的挑戰。

唯一科器已被封存抵押 拖慢產業發展進度

路透社早前曾引述知情人士透露，美國政府對荷蘭展開密集施壓，阻止荷蘭ASML向中國出售芯片製造技術。其中，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）曾親自遊說荷蘭政府，白宮官員則就此與荷蘭首相呂特（Mark Rutte）共享一份機密情報報告。

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另外，報道稱，造成武漢弘芯資金出現缺口的主要原因，是二期項目的土地無法順利取得，這也導致中國國家半導體大基金和其他股權基金無法導入。此外，武漢弘芯的建設承包商也在2019年11月就傳出合約糾紛，未向包商付清工程款。

另有台灣媒體報道，台灣設備廠亞翔旗下的亞翔集成以及帆宣是武漢弘芯的供應商，兩家公司也都還有工程款未入帳。

中共總書記習近平對國內芯片產業高度重視。此前8月24日下午，習近平在中南海主持召開經濟社會領域專家座談時談到，「要以科技創新催生新發展動能，大力提升自主創新能力，盡快突破關鍵核心技術」。

美國封殺下 要再購同類光刻機恐更難

8月26日，在南京舉辦的世界半導體大會上，清華大學教授、中國半導體行業協會副理事長魏少軍即表示，中國積體電路研發資金能夠長期穩定、持續、高強度的投入，是中國積體電路發展得以成功的根本道路。但現實情況卻是，中國積體電路產業的「金融」和「技術」兩個輪子快慢不同步，對發展不利。

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有分析稱，弘芯是武漢市政府看重的項目，尚且面臨這樣的局面；中國當前雖欲大力發展半導體業，並訂出2025年芯片自給率要達到70%，但整體產業發展仍面臨不少挑戰。

【知識庫：何謂芯片光刻機】 光刻機（Mask Aligner) 又名「掩模對准曝光機」，「曝光系統」，「光刻系統」等，是製造芯片必不可缺的核心裝備。它採用類似照片沖印的技術，把掩膜版上的精細圖形通過光線的曝光印製到矽片上。

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責任編輯：鄧國強

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