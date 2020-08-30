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【中美角力】中方突修訂技術出口管制　TikTok賣盤或添變數

經濟脈搏 15:57 2020/08/30

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特朗普促使TikTok洽售美國業務，中國外交部副部長樂玉成日前批評這是強盜邏輯。在此關鍵時刻，中國商務部與科技部突然公布修訂技術出口管制單，新增23項目受限；有內地專家直指，新措施或對TikTok出售產生影響，

中國商務部與科技部周五（28日）公佈調整後的《中國禁止出口限制出口技術目錄（簡稱目錄）》，內容涉及53項技術內容。其中，新增23項限制出口的技術條目，包括農業野生植物人工繁育技術、絨山羊繁育和品種培育技術、空間材料生產技術、大型高速風洞設計建設技術、航空航太軸承技術、雷射技術，以及「基於資料分析的個性化資訊推送服務技術」。

新目錄涉人工智能等領域　TikTok涉入

根據國家《技術進出口管理條例》，凡是涉及向境外轉移技術，無論是採用貿易還是投資或是其他方式，均要嚴格遵守《技術進出口管理條例》的規定。其中限制類技術出口必須到省級商務主管部門申請技術出口許可，獲得批准後方可對外進行實質性談判，簽訂技術出口合同。

【TikTok收購】沃爾瑪殺出爭奪TikTok　美媒披露談判內幕

收購TikTok是香餑餑還是燙手山芋？美媒指潛在買家面臨3個風險

值得注意是，中國當局上述新版目錄中，限制出口的技術條目，加入「基於資料分析的個性化資訊推送服務技術」。新浪網分析指，這為TikTok出售在北美、澳洲和新西蘭業務增添不確定性。

長期跟蹤研究技術貿易法規的中國對外經濟貿易大學教授崔凡指出，以北京字節跳動公司可能出售TikTok美國業務爲例，作爲一家迅速成長的創新型企業，字節跳動在人工智能等領域擁有多項前沿技術，有的技術可能涉及調整後的目錄。

【封殺TikTok】路透：字節跳動投資者研持股融資收購TikTok

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崔凡舉例，目錄在限制出口部分計算機服務業類的信息處理技術項下，新增的第21條關於「基於數據分析的個性化信息推送服務技術」、第18條關於「人工智能交互界面技術」等控制要點，就可能涉及TikTok技術。

除買賣雙方外　還要看中國官方是否批

他指出，「如果字節跳動計劃出口相關技術，應該履行申請許可程序」。因此TikTok美國業務最終能否賣盤，除了視乎買賣雙方談判外，還可能要看政府是否批准。

美國政府此前以「國家安全」爲由，對字節跳動在美業務進行了調查，要求字節跳動在有限的時間內剝離TikTok，且必須將後者賣給一家美國公司，否則其在美國等地的業務要關閉。

【中美角力】字節跳動據報要求TikTok 為關閉美業務制定應急計劃

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責任編輯：鄧國強

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