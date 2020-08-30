  • 31°C
香港時間 : 2020830日 (日) 17:10
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 晶片 5G 內循環 新冠肺炎 港區國安法 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【TikTok賣盤】Triller出價1585億加入收購戰　TikTok稱荒謬

經濟脈搏 16:24 2020/08/30

分享：

抖音國際版TikTok的收購戰，又有新公司加入，而且是它的直接競爭對手、智能手機應用程序開發商Triller；該公司董事長薩尼維斯特（Bobby Sarnevesht）表示，已通過英國投資公司Centricus提出以200億美元、折合約1585億港元收購TikTok的計劃。

TikTok母公司字節跳動早前以300億美元、拆合約2324億港元，洽售TikTok美國等業務。

【中美角力】中方突修訂技術出口管制　TikTok賣盤或添變數

收購TikTok是香餑餑還是燙手山芋？美媒指潛在買家面臨3個風險

彭博社引述消息人士報道，Triller提出以200億元收購TikTok在美國、澳洲和新西蘭的業務，付款方式包括10億元現金及10億元合併後的利潤；Triller將在聯合投資中佔較少股權。

Centricus公司的發言人證實，該公司已提議收購在美國和其他幾個國家的抖音資產，Triller公司則沒有回應。

特朗普促TikTok賣盤後 在Triller設立個人帳戶

彭博社報道稱，TikTok發言人稱這宗潛在的交易「荒謬」；另外一位發言人干脆直接發問，「Triller是什麼？」路透則報道，TikTok和其母公司「字節跳動」（ByteDance）都否認收到了這份收購報價。

Triller是美國一個社交網絡和娛樂平台，比TikTok更早面世，最早於2015年7月發布；該應用程序可用於iOS和安卓系統，其風格與短視頻應用TikTok相似。

【中美角力】字節跳動據報要求TikTok 為關閉美業務制定應急計劃

TikTok全球CEO離職背後 內媒揭張一鳴或失去TikTok控制權

美國總統特朗普此前發布行政令限期TikTok交易後，隨即在Triller設立個人帳戶。

7月下旬，Triller在德州西區聯邦地區法院提交訴狀，指TikTok去年12月推出的「綠屏視頻」功能，在單條音頻中將多條音樂視頻同步上傳，侵犯了Triller2017年6月的一項專利。

目前甲骨文及微軟都是收購TikTok的熱門潛在買家，微軟27日更獲大型零售商沃爾瑪（Walmart）加入攜手競投。

微軟公司將繼續就收購TikTok的美國、加拿大、澳洲和新西蘭業務進行談判，計畫不遲於9月15日完成交易。另有媒體報導，Orcale、推特（Twitter）和 Netflix等公司也對TikTok感興趣。

【封殺tiktok】張一鳴：正制定解決全球問題的方案

【中美角力】趙立堅批美政客患「逢中必反症」 圖置TikTok於死地

美媒爆美國打擊TikTok 始於fb朱克伯格遏制對手

【中美角力】TikTok為何在輿論看淡勝算下  還要起訴特朗普政府？

責任編輯：鄧國強

相關文章

【中美角力】CNBC：TikTok出售美國業務交易或未來數天達成
2020/08/28
【中美角力】CNBC：TikTok出售美國業務交易或未來數天達成
【封殺TikTok】路透：字節跳動投資者研持股融資收購TikTok
2020/08/25
【封殺TikTok】路透：字節跳動投資者研持股融資收購TikTok
TikTok全球CEO離職背後 內媒揭張一鳴或失去TikTok控制權
2020/08/28
TikTok全球CEO離職背後 內媒揭張一鳴或失去TikTok控制權
【TikTok收購】沃爾瑪殺出爭奪TikTok　美媒披露談判內幕
2020/08/28
【TikTok收購】沃爾瑪殺出爭奪TikTok　美媒披露談判內幕
【中美角力】中方突修訂技術出口管制　TikTok賣盤或添變數
今日
【中美角力】中方突修訂技術出口管制　TikTok賣盤或添變數
創新科技及應用 通訊科技 科技產品 科技戰 特朗普 港元 美元 成交 收購 合併

下一篇文章

【中美角力】中方突修訂技術出口管制　TikTok賣盤或添變數
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【中美5G角力】華為5G基站一哥地位受挑戰　但未必會輸
【中美5G角力】華為5G基站一哥地位受挑戰　但未必會輸
【中美科技戰】中國力谷晶片業忌浮躁 提「彎道超車」不現實
【中美科技戰】中國力谷晶片業忌浮躁 提「彎道超車」不現實
【中澳關係】中國向澳洲大麥徵80%關稅 阿根廷漁人得利？
【中澳關係】中國向澳洲大麥徵80%關稅 阿根廷漁人得利？
【華為5G】法當局5G安全要求　電信商分批拆3000華為天線
【華為5G】法當局5G安全要求　電信商分批拆3000華為天線
【華為5G】任正非：美國政客希望我們死 求生使華為振奮起來
【華為5G】任正非：美國政客希望我們死 求生使華為振奮起來
【華為5G】雖受美強烈打壓 華為上半年日賺2.4億升逾兩成
【華為5G】雖受美強烈打壓 華為上半年日賺2.4億升逾兩成