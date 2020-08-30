【中美角力】警告美軍？解放軍邀美方參觀U-2偵察機殘骸

中美地緣角力升級，解放軍近期密集公布在北海、黃海、渤海、南海軍演，美國U-2高空偵察機則一度飛入渤海中國主張的「禁飛區」，位於北京的中國人民革命軍事博物館對此發文稱，「軍博請你來參觀U-2殘骸」，有警告美方意味。

中國人民革命軍事博物館（簡稱軍博）屬中央軍委政治工作部旗下，該館在微博指出，歷史上中國曾多次擊落U-2高空偵察機，1962年9月9日，中國空軍地空飛彈部隊在江西南昌埋伏，首次擊落U-2高空偵察機，後來共擊落5架，成為全球擊落此機型最多的國家，飛機殘骸現在陳列於中國人民革命軍事博物館地下一層兵器大廳。

軍博展覽U-2殘骸 屬中華民國軍隊而非美軍

文內也介紹了60年代U-2高空偵察機的基本數據，飛行高度為27000米，最大平飛速度每小時810公里，續航時間8小時，有效偵查高度5000米至15000米，能拍出地面景物清晰圖像，相當於巨型空中間諜軍團。

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但值得注意是，解放軍歷史上擊落的U-2偵察機，不是屬於美軍，而是屬於台灣一方的。

事實上，軍博在文章指出，美國曾為國民黨空軍提供高空偵察機與培訓飛行員，成立黑貓中隊，當時中國最先進的米格-19戰機與U-2高空偵察機性能有落差，遂由地空導彈部隊應付。1972年，美國總統尼克遜訪問中國，承諾停止偵察飛行。

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文末警告，中國58年前能打下U-2高空偵察機，58年後能打下任何侵入中國的戰機：

前天闖入中國禁飛區的美國飛行員，有空帶上身份證，掃二維碼，來中國人民革命軍事博物館，參觀一下U-2高空偵察機的殘骸。我們會講給你聽，那是我們半個多世紀前打下來的。

【知識庫：什麼是U-2偵察機】 U-2外號蛟龍夫人（Dragon Lady），是美國空軍一種單座單發動機的高空偵察機。能不分晝夜於逾2.1萬米高空執行全天候偵察任務。在和平時期、危機、小規模衝突和戰爭中為決策者提供重要情報。這戰機亦用於電子感應器研究、確認衛星資料和校準衛星。 U-2在1955年首飛、1956年服役，從第一次飛行至今已經60多年，但U-2R仍然活躍於面對第三世界的前線，服役期比它的後繼機型SR-71更長，SR-71已於1998年退役。 更令人意外的是，美軍供應商商一度於八十年代，重開U-2R生產綫。美軍正部署讓U-2R退役，替代機型可能是由諾斯洛普·格魯門公司製造的全球鷹無人機。不過直至2020年的今天，美國國防部仍未有將U-2除役。

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責任編輯：鄧國強

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