  • 31°C
香港時間 : 2020830日 (日) 17:41
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 晶片 5G 內循環 新冠肺炎 港區國安法 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【中美角力】警告美軍？解放軍邀美方參觀U-2偵察機殘骸

國情動向 17:36 2020/08/30

分享：

中美地緣角力升級，解放軍近期密集公布在北海、黃海、渤海、南海軍演，美國U-2高空偵察機則一度飛入渤海中國主張的「禁飛區」，位於北京的中國人民革命軍事博物館對此發文稱，「軍博請你來參觀U-2殘骸」，有警告美方意味。

中國人民革命軍事博物館（簡稱軍博）屬中央軍委政治工作部旗下，該館在微博指出，歷史上中國曾多次擊落U-2高空偵察機，1962年9月9日，中國空軍地空飛彈部隊在江西南昌埋伏，首次擊落U-2高空偵察機，後來共擊落5架，成為全球擊落此機型最多的國家，飛機殘骸現在陳列於中國人民革命軍事博物館地下一層兵器大廳。

軍博展覽U-2殘骸　屬中華民國軍隊而非美軍

文內也介紹了60年代U-2高空偵察機的基本數據，飛行高度為27000米，最大平飛速度每小時810公里，續航時間8小時，有效偵查高度5000米至15000米，能拍出地面景物清晰圖像，相當於巨型空中間諜軍團。

美軍機闖中國演習禁飛區 國防部：赤裸裸的挑釁行動

美軍機闖解放軍實彈演習區 中國專家：埋葬異國莫後悔

但值得注意是，解放軍歷史上擊落的U-2偵察機，不是屬於美軍，而是屬於台灣一方的。

事實上，軍博在文章指出，美國曾為國民黨空軍提供高空偵察機與培訓飛行員，成立黑貓中隊，當時中國最先進的米格-19戰機與U-2高空偵察機性能有落差，遂由地空導彈部隊應付。1972年，美國總統尼克遜訪問中國，承諾停止偵察飛行。

【中美南海角力】一觸即發？中國8戰機進駐永興島 美轟炸機增兵關島

【中美南海角力】解放軍演習最後一天  美軍4軍機出動偵察

文末警告，中國58年前能打下U-2高空偵察機，58年後能打下任何侵入中國的戰機：

前天闖入中國禁飛區的美國飛行員，有空帶上身份證，掃二維碼，來中國人民革命軍事博物館，參觀一下U-2高空偵察機的殘骸。我們會講給你聽，那是我們半個多世紀前打下來的。

【知識庫：什麼是U-2偵察機】

U-2外號蛟龍夫人（Dragon Lady），是美國空軍一種單座單發動機的高空偵察機。能不分晝夜於逾2.1萬米高空執行全天候偵察任務。在和平時期、危機、小規模衝突和戰爭中為決策者提供重要情報。這戰機亦用於電子感應器研究、確認衛星資料和校準衛星。

U-2在1955年首飛、1956年服役，從第一次飛行至今已經60多年，但U-2R仍然活躍於面對第三世界的前線，服役期比它的後繼機型SR-71更長，SR-71已於1998年退役。

更令人意外的是，美軍供應商商一度於八十年代，重開U-2R生產綫。美軍正部署讓U-2R退役，替代機型可能是由諾斯洛普·格魯門公司製造的全球鷹無人機。不過直至2020年的今天，美國國防部仍未有將U-2除役。

【中美角力】華春瑩以八爪魚諷美「長臂管轄」 一日5文轟美國打遏

【中美角力】美國防部擴大制裁中企  中交建等11企業列入名單（附名單）

【中美南海角力】中國學者警告 中美或因3種情況爆衝突

【中美南海角力】中國向南海試射導彈後 美艦進入西沙水域 解放軍警告驅離

【中美南海角力】菲律賓首表態：倘與中國軍事衝突　會向美求援

【中美南海角力】中國向南海試射導彈後 美艦進入西沙水域 解放軍警告驅離

【中美角力】胡錫進：美軍其實畏懼中國南海軍事力量

 責任編輯：鄧國強

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

立即訂閱 讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

相關文章

【中美南海角力】中國學者警告 中美或因3種情況爆衝突
2020/08/28
【中美南海角力】中國學者警告 中美或因3種情況爆衝突
【中美角力】美國防部擴大制裁中企 中交建等11企業列入名單（附名單）
2020/08/29
【中美角力】美國防部擴大制裁中企 中交建等11企業列入名單（附名單）
【新冠肺炎】曾訓誡發哨人 蔡莉不再擔任武漢中心醫院黨委書記
2020/08/28
【新冠肺炎】曾訓誡發哨人 蔡莉不再擔任武漢中心醫院黨委書記
【中美角力】胡錫進：美軍其實畏懼中國南海軍事力量
2020/08/28
【中美角力】胡錫進：美軍其實畏懼中國南海軍事力量
【中美南海角力】中國向南海試射導彈後 美艦進入西沙水域 解放軍警告驅離
2020/08/28
【中美南海角力】中國向南海試射導彈後 美艦進入西沙水域 解放軍警告驅離
地緣政治 軍事科技 軍控與裁軍 軍事衝突 軍備 政治 國防 軍事演習 軍事 中央軍委

下一篇文章

習近平提新時代治藏方略 須鑄牢中華民族共同體意識
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【中美角力】美國防部擴大制裁中企 中交建等11企業列入名單（附名單）
【中美角力】美國防部擴大制裁中企 中交建等11企業列入名單（附名單）
【中美5G角力】聯發科力爭供貨華為 已向美國申請9月15日後繼續出貨
【中美5G角力】聯發科力爭供貨華為 已向美國申請9月15日後繼續出貨
【中美角力】胡錫進：美軍其實畏懼中國南海軍事力量
【中美角力】胡錫進：美軍其實畏懼中國南海軍事力量
【中美角力】華春瑩以八爪魚諷美「長臂管轄」 一日5文轟美國打遏
【中美角力】華春瑩以八爪魚諷美「長臂管轄」 一日5文轟美國打遏
【中美角力】或打錯算盤？　官媒評蓬佩奧突訪中東「3個反常」
【中美角力】或打錯算盤？　官媒評蓬佩奧突訪中東「3個反常」
【王毅訪歐】王毅向法總統轉習近平口信 法5G仍傾向用歐洲產品
【王毅訪歐】王毅向法總統轉習近平口信 法5G仍傾向用歐洲產品