【TikTok賣盤】中美都爭話事權　恐嚇跑TikTok「求婚者」

▲ 【TikTok賣盤】中美都爭話事權 恐嚇跑TikTok求婚者

中美角力波及中國企業持有的短視頻平台TikTok,事態本以為可透過TikTok洽售美國業務化解,詎料如今又添變數。中國當局周五宣布擴大技術出口管制,中方專家指新規意味TikTok如要賣盤,必須得到中國政府點頭。中美官方都在增加介入這場交易。美媒形容TikTok追求者恐被嚇跑。

美國總統特朗普以國家安全為由,要求中國企業字節跳動(ByteDance)分拆出售TikTok美國業務;而TikTok追求者眾多,微軟(Microsoft)和甲骨文(Oracle)都有意收購。

中國新出口管制下 TikTok賣盤要當局點頭

隨著沃爾瑪(Walmart)宣布與微軟聯手競購,TikTok美國業務賣盤被指似乎已入直路,外電一度更指,交易可能在數天內達成。

【中美角力】中方突修訂技術出口管制 TikTok賣盤或添變數

【TikTok賣盤】Triller出價1585億加入收購戰 TikTok稱荒謬

但事態峰迴路轉,中國商務部周五(28日)晚間公布調整「禁止出口限制出口技術目錄」,這是12年來中國第一次這麼做;其中,目錄新增了23個項目,包括根據資料分析與人工智能互動介面技術的個資推播服務,如要出口此技術,不僅要得到中國當局批准、且初步批准最長可能需時30天。

新華社引述中國對外經貿大學國際貿易教授崔凡表示,這些修訂都適用TikTok賣盤。他因此建議,字節跳動認真研究調整後的目錄,慎重考慮是否需要暫停洽售TikTok的談判,以履行好法定申報程序,「而後再視情況採取進一步行動」。

字節跳動回應表示,公司將嚴格遵守相關規定,處理關於技術出口的業務。

特朗普此前要求TikTok賣盤交易要在下月15日完成,否則TikTok要撤出美國市場,介入交易、施壓中方公司放棄業務的姿態相當明顯;而如今,中方祭出新的出口管制,明確TikTok交易要得到中國官方批准,中方與美方政府一樣,都在爭取增加對交易的話事權。

中國專家:中方或叫停交易 或提高要價

美國《紐約時報》發表題為「中國對高科技產品出口新規定,使TikTok交易更加複雜(TikTok Deal Is Complicated by New Rules From China Over Tech Exports)」的文章,也指出,中方今次推出的管制措施,使TikTok和潛在的美國買家--包括微軟和甲骨文等,都陷入了中美科技戰。

文章更指:

單單僅北京方面的不滿就可能嚇倒TikTok的追求者.......

Beijing’s displeasure alone could scare off TikTok’s suitors, many of whom have operations in China.

【TikTok收購】沃爾瑪殺出爭奪TikTok 美媒披露談判內幕

【中美角力】字節跳動據報要求TikTok 為關閉美業務制定應急計劃

位於華盛頓的國際戰略研究中心高級顧問斯科特·肯尼迪(Scott Kennedy)也表示,中方今次的動作,是竭盡所能說「我們在這方面(TikTok交易)有發言權,我們不會成為旁觀者」。

他更估計,「中方可能徹底阻止出售,或者只是提高價格,又或者附加條件以使中國在未來發揮槓桿作用」。

華盛頓貿易法律公司雅各布森·伯頓·凱利(Jacobson Burton Kelley)的合夥人道格·雅各布森(Doug Jacobson)表示,中國新規則的影響,將取決於相關技術對TikTok應用程式的重要性以及該技術是否屬於銷售的一部分。

【中美角力】CNBC:TikTok出售美國業務交易或未來數天達成

TikTok全球CEO離職背後 內媒揭張一鳴或失去TikTok控制權

【中美角力】新華社:TikTok勝訴機會不大 有三大原因

【封殺tiktok】TikTok狀書曝光 指特朗普政府涉7項「罪狀」

收購TikTok是香餑餑還是燙手山芋?美媒指潛在買家面臨3個風險

【中美角力】TikTok為何在輿論看淡勝算下 還要起訴特朗普政府?

責任編輯:鄧國強

緊貼中國國情最新發展,Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢,立即了解

立即訂閱 讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁