▲ 【TikTok賣盤】中美都爭話事權 恐嚇跑TikTok求婚者

中美角力波及中國企業持有的短視頻平台TikTok，事態本以為可透過TikTok洽售美國業務化解，詎料如今又添變數。中國當局周五宣布擴大技術出口管制，中方專家指新規意味TikTok如要賣盤，必須得到中國政府點頭。中美官方都在增加介入這場交易。美媒形容TikTok求婚者恐被嚇跑。

美國總統特朗普以國家安全為由，要求中國企業字節跳動（ByteDance）分拆出售TikTok美國業務；而TikTok追求者眾多，微軟（Microsoft）和甲骨文（Oracle）都有意收購。

中國新出口管制下 TikTok賣盤要當局點頭

隨著沃爾瑪（Walmart）宣布與微軟聯手競購，TikTok美國業務賣盤被指似乎已入直路，外電一度更指，交易可能在數天內達成。

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但事態峰迴路轉，中國商務部周五（28日）晚間公布調整「禁止出口限制出口技術目錄」，這是12年來中國第一次這麼做；其中，目錄新增了23個項目，包括根據資料分析與人工智能互動介面技術的個資推播服務，如要出口此技術，不僅要得到中國當局批准、且初步批准最長可能需時30天。

官媒對外經濟貿易大學國際貿易教授崔凡表示，這些修訂都適用TikTok賣盤。他因此建議，字節跳動認真研究調整後的目錄，慎重考慮是否需要暫停洽售TikTok的談判，以履行好法定申報程序，「而後再視情況採取進一步行動。

特朗普此前要求TikTok賣盤交易要在下月15日完成，否則TikTok要撤出美國市場，介入交易、施壓中方公司放棄業務的姿態相當明顯；而如今，中方祭出新的出口管制，明確TikTok交易要得到中國官方批准，中方與美方政府一樣，都在爭取增加對交易的話事權。

中國專家：中方或叫停交易 或提高要價

美國《紐約時報》發表題為「中國對高科技產品出口新規定，使TikTok交易更加複雜（TikTok Deal Is Complicated by New Rules From China Over Tech Exports）」的文章，也指出，中方今次推出的管制措施，使TikTok和潛在的美國買家－－包括微軟和甲骨文等，都陷入了中美科技戰。

文章更指：

單單僅北京方面的不滿就可能嚇倒TikTok的求婚者.......

Beijing’s displeasure alone could scare off TikTok’s suitors, many of whom have operations in China.

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位於華盛頓的戰略與國際研究中心高級顧問斯科特·肯尼迪（Scott Kennedy）也表示，中方今次的動作，是竭盡所能說「'我們在這方面（TikTok交易）有發言權，我們不會成為旁觀者」。

他更估計，「中方可能徹底阻止出售，或者只是提高價格，又或者附加條件以使中國在未來發揮槓桿作用」。

華盛頓貿易法律公司雅各布森·伯頓·凱利（Jacobson Burton Kelley）的合夥人道格·雅各布森（Doug Jacobson）表示，中國新規則的影響，將取決於相關技術對TikTok應用程式的重要性以及該技術是否屬於銷售的一部分。

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責任編輯：鄧國強

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