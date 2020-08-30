【內循環】習智囊劉元春：說內循環鎖國十分錯誤

中共總書記習近平提出以國內大循環為主的「雙循環」經濟理論後，引發外界各種議論，經濟學者劉元春強調，把內循環說成「鎖國」，這是十分錯誤，要防止一些人利用這個新理論來宣揚「偏激、落後」的思想。

微信公眾號「經濟學家圈」周日刊出對中國人民大學副校長劉元春的採訪。他在24日參加了習近平召開的「經濟社會領域專家座談會」，而出席這次會議的專家，均被視為習的智囊。

劉元春：習說有些爭論是正常的

劉元春說，任何一種經濟循環都是由國內大循環及國際大循環組成的，但要以何種為主體，必須視國家的發展階段、環境和目標而定。

【中國經濟】從習近平三段講話 看「經濟內循環」決策思維

【中國經濟新佈局】「內循環+新基建」 應對危機的托底戰略

他強調，把以國內大循環為主體解釋為閉關鎖國，「這種理解是嚴重錯誤」；或者簡單以為這是要解決外需不足，所以要出口轉內銷、與國際產業鏈脫鉤，這「也是十分錯誤的」。

他認為，中國當前的雙循環理論還要解決內在增長動力及發展矛盾的問題。其中，科技創新被認為是推動新動能的關鍵。其他諸如收入分配差距過大、區域協調不穩定等基礎性問題也必須解決。

劉元春坦言，實施國內大循環為主體面臨一些問題。其中很重要的是，目前中美大國博奕、特別是核心技術攻堅戰要打好，這是關鍵。必須在中短期內通過制度優勢，把突破核心技術和產業鏈、供應鏈的安全問題解決。

中國政府顧問：減少對外依賴 優先「內循環」提振內需

習怎用「內循環經濟」打硬仗？4條Q&A話你知

他說，習近平在座談會上表示，目前這個理論的討論還需要繼續，所以有一些爭論也是正常的。

李稻葵：內循環是提高人民收入關鍵

此外，綜合內地媒體報道，北京清華大學中國經濟與實踐研究院院長李稻葵26日在全國政協常委會會議上發言，也肯定國內大循環為主體，指這是當前中國經濟規模不斷做大、民眾收入水準持續提高的關鍵，特別應該在醫療、教育、住房、養老等方面大力加強基礎性公共服務，釋放私人消費潛力。

有鑒於國際循環也很重要，李稻葵還主張，要更加主動參與國際科技的競爭與合作，「進一步放開科技人員的科技檢索和出國的政策」，積極引進國際科技人才。

【消費內循環】剛需消費先回暖 母嬰國貨增速勁

王毅訪歐談內循環經濟：中國對外開放大門會愈開愈大

【內循環經濟】激發內需佔比 京專家劉世錦點出打通國內大循環關鍵

北戴河會議後 北京「和美友鄰」 啟動內循環

習近平保證不鎖國 澄清外界對「內循環」疑慮

【內循環經濟】「Cartier平過香港」 海南旅遊報復性反彈

「內循環」經濟設地產融資新規 防金融灰犀牛

責任編輯：鄧國強

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

立即訂閱 讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁