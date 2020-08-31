【美國大選】拜登若上台 中美關係會有轉機嗎？

上周美國共和黨總統選舉造勢大會上，總統特朗普和副總統彭斯齊齊將炮口對準對手民主黨候選人拜登的對華政策上。特朗普指拜登是「中國製造」，彭斯轟拜登是「共產中國的啦啦隊長」。被共和黨貼上「親華」標籤的拜登若勝選，會為中美關係帶來轉機嗎？

美國對華政策大幅調整，將中國視為美國的主要戰略競爭對手，雖然是特朗普政府上台後做出的決策。但對華採取強硬政策路線，確是美國朝野兩黨的共識。從過去一段時間，美國國會通過的一系列針對中國新疆、香港、科技等問題制裁案，獲得國會幾乎一致通過就可看出，在對華強硬立場上，共和民主兩黨基本沒有分別。

對拜登上台後會大幅修復中美關係預期顯然是不切實際的。至於拜登上台會否緩和當前緊張的中美關係？不妨從拜登競選團隊最近在選戰中拋出的連串對華議題中尋找端倪。

民主黨新版黨綱 對華強硬政策更具體

在共和黨黨代會中，特朗普打出的「中國牌」不外乎兩個方面，一個是在新冠疫情方面繼續問責中國。另一個是繼續強調跟中國脫鉤。

盡管拜登在接受提名的演講中，基本上「忽略」了中國。但在美國民主黨最新通過的黨綱上不難發現，在對華採取強硬政策方面，比特朗普更廣泛、更具體。且可能會對中方形成新的挑戰。

民主黨黨綱中涉及中國政策的包括︰要對中國偷竊美國知識產權采取行動；要求中國停止針對美國公司的網絡間諜活動；為美國農民謀求最好的貿易協定；構建國際同盟反對中國等國家將污染外包給其他國家；談判新的軍備控制協議，體現中國這樣新興國家的軍力；譴責中國大規模拘押維吾爾人……

在台灣問題上，美國民主黨此次全代會通過的新版黨綱，相較2016年版本，涉及台灣部分罕有刪除原有的「一中政策」，但仍保留承諾遵守「台灣關係法」，並支持兩岸議題以「符合台灣人民期望及最大利益」的和平解決方案處理。

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特朗普雖然近期也屢屢對中國打「台灣牌」，挑動北京敏感神經。但到目前為止，還沒有公開拋棄「一個中國」的原則。而民主黨卻發出了一個危險訊號，它似乎已準備走得更遠，放棄「一中政策」。

民主黨更重視團結西方盟友遏制圍堵中國

民主黨在指摘特朗普政府時，其中一個重點是指摘特朗普奉行的「美國優先」，破壞了跟盟國的關係，令美國在團結西方國家「抗華」路途上步履蹣跚，進展緩慢。民主黨新的黨綱特別強調︰將聯合盟國調動世界超過一半的經濟能力抗衡中國。

按照民主黨的思路，未來將更注重團結盟友，用西方聯盟遏制圍堵中國。這恐怕比特朗普時代更令北京頭痛。

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此外，民主黨在意識形態、價值觀方面比共和黨更「執着」反共。拜登的競選團隊上周二發表聲明，搶在特朗普政府之前，用「種族滅絕」來定義中國政府在新疆的所作所為。聲明還向特朗普當局施壓，要求他針對新疆的現狀采取行動。

就拜登競選團隊及民主黨新黨綱釋出的對華政策信息看，一旦拜登當選下屆總統，對中國來說，恐怕不會比特朗普更容易應付。

本報記者：黃兆康

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