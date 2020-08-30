新竹3歲女被風箏捲天狂拋30秒　驚險過程全曝光（有片）

▲ 新竹3歲女被風箏捲天狂拋30秒 驚險過程全曝光

新竹國際風箏節30日下午發生驚險意外，一名年僅3歲的女童遭風箏捲上高空，並在空中拋來拋去，全程長達31秒。幸女童最終被救下，並奇跡地僅輕傷；醫院表示，「女童的脊椎、腦部沒有大礙，只是脖子（頸項）被風箏劃到有擦傷」。

事件發生在周日（30日）下午3時41分，事發當時女童遭風箏捲到肚子，整個人被捲到空中，畫面相當驚險，所幸經民眾、施放人協助之下，女童順利落地並無大礙。

眾人合力救下 女童只輕傷

Facebook專頁《重機車友各區路況、天氣回報中心》貼出一段驚悚畫面，只見橘色長尾飄逸的風箏，捲起小女孩在空中瘋狂甩動超過30秒；小女孩嚇得在空中不斷掙扎 ，正當小女孩墜落時，附近民眾紛紛擁上前將她接住，小女孩這才沒有從空中摔下、安全落地。

而根據民眾提供最新監視器畫面看來，女童遭捲上天時，飛的比其他的風箏高，目測至少有30米高。

全部過程

女童父母和現場民眾見狀，嚇得大叫並趕緊求援，現場觀眾紛紛伸手上前當人肉護墊，順利將女童救援下來，所幸女童只受驚嚇及脖、頸出現紅腫，隨後新竹市府人員也陪同女童父母3人搭乘救護車就醫，市府也全面暫停現場所有活動確保民眾安全。

新竹市政府產業發展處長張力可表示，第一時間由施放者透過技巧將領航下壓及接住孩子，讓孩子安全落地。目前現場活動已經暫停，未來檢討若風勢過大應暫停施放此類型風箏、增加周邊的工作人員保護民眾，而發生事件向民眾表達抱歉，團隊將會深刻追究原因及檢討。

事發過程簡略版

責任編輯：鄧國強

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