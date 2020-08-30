深圳樓市將有變 住建局稱未來讓6成人住公營房屋

剛剛迎來成立特區40周年的深圳，樓市將面臨新變化。深圳住建局局長張學凡日前發表要學習「新加坡模式」的講話，稱將來深圳市60%市民住在政府提供的租賃或出售的住房中。業界認為，深圳房地產市場走向有風向標意義，這意味著深圳樓市格局會面臨巨變。

目標是發展110萬公共租賃住房

據內媒報道，張學凡28日在深圳房地產盛典暨行業綜合評價發布會上發表演講，提出新加坡是深圳學習的榜樣，將來深圳市60%市民住在政府提供的租賃或出售的住房中。

為此，深圳提出一個大規模建房行動。張學凡表示，大規模建房行動包括商品房和公共住房兩方面。

其中，在公共租賃住房方面，有110萬公共租賃住房的發展目標，每年公共租賃住房建設10萬套，深圳將通過五年甚至八年的補短板，力爭使得住房供需矛盾得到較好地緩解，以此穩定房地產市場，讓市民從「住有所居」邁向「住有宜居」。

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張學凡介紹，深圳還有一個目標，就是在「十四五」期間人均住房面積從27.8平方米（約299呎）提高到30平方米（約323呎）。據悉，深圳人均居住面積27.8平方米，還沒有達到內地和廣東省的最低標準線，主要原因是深圳還有七成多的人居住在城中村，城中村占深圳住房面積的54%左右。

一方面是人口和經濟的迅速增長，另一方面是用地受到很大限制，深圳成為內地新房供應和人口增長最為尖銳的城市之一，這導致深圳房價一直居高不下。

責任編輯：尹航

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