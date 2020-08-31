內地8月製造業PMI為51.0遜預期 非製造業PMI勝預期

國家統計局公佈，8月中國製造業採購經理指數（PMI）為51.0，略低於預期，比上月略跌0.1個百分點，反映製造業總體平穩運作。

從分類指數看，在構成製造業PMI的5個分類指數中，生產指數、新定單指數和供應商配送時間指數均高於盛衰分界，原材料庫存指數和從業人員指數均低於盛衰分界。

生產指數53.5，較上月回落0.5個百分點，但仍位於盛衰分界之上，反映製造業生產量與上月相比有所增長；新定單指數52，較上月升0.3個百分點，連續4個月回升，反映製造業市場需求持續恢復。

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原材料庫存指數47.3，較上月下降0.6個百分點，反映製造業主要原材料庫存量繼續減少；從業人員指數49.4，較上月略升0.1個百分點，反映製造業企業用工景氣度基本穩定；供應商配送時間指數為50.4，與上月持平，高於盛衰分界，反映製造業原材料供應商交貨時間仍在加快。

另外，8月官方非製造業PMI為55.2 ，高於預期的54.2，較上月上升1個百分點，非製造業復蘇勢頭繼續向好。

國家統計局表示，8月服務業復蘇有所加快，租賃及商務服務業商務活動指數自疫情以來首次升至臨界點以上。從行業情況看，交通運輸、電信等行業商務活動指數連續4個月位於60以上，業務總量持續快速恢復。

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隨着國內疫情防控形勢趨於穩定，居民消費需求加快釋放，住宿、餐飲、文化體育娛樂等行業有序恢復經營，市場活躍度有所提高，商務活動指數繼續回升，均高於57。從市場預期看，業務活動預期指數為61.3，與上月基本持平，其中鐵路運輸、航空運輸、住宿、網絡軟件等行業高於65，企業發展信心穩定。

至於內地8月份綜合PMI產出指數為54.5，比上月上升0.4個百分點，表明中國企業生產經營活動繼續恢復向好。

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責任編輯：游昊雲

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