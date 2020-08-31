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【中美角力】美軍機疑似在台灣起飛 行蹤詭異惹關注

國情動向 10:10 2020/08/31

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【中美角力】美軍機疑似在台灣起飛 行蹤詭異惹關注

美國軍隊在中國周邊加強活動再成焦點。網上紀錄顯示，美軍一架軍機懷疑直接從台灣起飛，飛越東海前往日本。美軍軍機以往亦曾試過飛越台灣上空，或「打擦邊球」以故障為由降落台灣機場，引起中國大陸方面不滿。

「南海戰略態勢感知計劃」發佈，美國海軍一架EP-3E「獵戶座」電子偵察機周日（30）的飛行軌跡，顯示飛機行蹤始於台北對出海域，經過東海前往日本，行蹤異常，疑似從台灣起飛出發。

據悉，這架EP-3E周日最初由沖繩嘉手納空軍基地起飛，前往南海從事偵察活動，其後一段時間沒有訊號，再突然於台北對開出現。

但南海戰略態勢感知計劃表示，美軍軍機異常紀錄，不排除是訊號錯誤導致軌跡偏差所致。台灣方面暫未回應事件。另外，美國海軍一架P-8A，以及美國陸軍一架CL604偵察機，周日亦在台灣一帶東海與南海海域出現。

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美軍近日不斷加強在台海、東海及南海活動，早前也傳出現身台灣。台灣8月中網傳一架美軍EP-3E在松山機場降落，台灣當局予以否認。美軍一架C-40運輸機6月則從日本起飛，飛越台灣上空，事件獲台防務部門證實，但台方強調美軍軍機未有降落。

美軍軍機過去亦曾以「打擦邊球」形式降落台灣，挑戰中國主權。美軍2架F/A-18大黃蜂戰鬥機，2015年4月宣稱以其中一機發生機械故障為由，降落台南機場。美軍其後再派運輸機運送零件到台灣，3機兩天後一同離開。北京當時向美方提出嚴正交涉。

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對於美軍軍機今年早前飛越台灣，中國外交部發言人華春瑩表示，美方此舉嚴重違反國際法和國際關係基本準則，中方對此堅決反對、予以強烈譴責；中方敦促美方恪守一個中國原則，以及中美三個聯合公報規定，停止此類非法、挑釁行徑。

中國社科院台灣香港澳門法研究中心主任陳欣新表示，如果美軍機降落台灣機場，實際上是變相支持台灣擁有所謂「主權地位」的擦邊球行為。他表示，根據中美三個聯合公報，美國承認台灣是中國一部分，所以美國軍機如遇突發情況需要降落台灣，應該向北京申請，而不是向台灣當局申請。

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責任編輯：連兆鋒

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